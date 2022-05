LuxSE verzeichnet einen Nettogewinn von über 13 Millionen Euro und ernennt Alain Kinsch zum neuen Verwaltungsratspräsidenten.

Hauptversammlung

Luxemburger Börse meldet gutes Ergebnis für 2021

Die Luxemburger Börse veröffentlichte am Mittwoch auf ihrer Hauptversammlung die Finanzergebnisse für das am 31. Dezember 2021 endende Geschäftsjahr. Dabei konnte die Gruppe ein Umsatzwachstum von 8,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr vermelden. Insgesamt erzielte das Unternehmen Einnahmen von 55,4 Millionen Euro. Die Gruppe verzeichnete außerdem einen Nettogewinn von 13,5 Millionen Euro, was einer Steigerung von 20,5 Prozent gegenüber 2020 entspricht.



Mehr Neunotierungen

Eine der Ursachen für das Wachstum sei eine Steigerung bei der Zahl der Neuzulassungen, schreibt das Unternehmen in einer Pressemitteilung. Im Laufe des Jahres 2021 seien bei LuxSE 12.687 neue Wertpapiere gelistet wurden, ebenfalls ein Anstieg von 17 Prozent. Damit war 2021 das stärkste Jahr für LuxSE in Bezug auf Neunotierungen seit 2008.

„Nach einem herausfordernden, von der Pandemie geprägten Jahr 2020 zog die Wirtschaftstätigkeit 2021 weltweit an, was sich an der Luxemburger Börse niederschlug. Im vergangenen Jahr verzeichneten wir einen erheblichen Anstieg der Notierungsaktivitäten an unserer Börse, was zu einer starken finanziellen Leistung führte“, kommentierte Julie Becker, CEO von LuxSE.

Auf der Hauptversammlung haben die Aktionäre der Börse überdies Alain Kinsch in den Verwaltungsrat von LuxSE berufen. Alain Kinsch wurde anschließend von den Vorstandsmitgliedern von LuxSE zum Vorsitzenden gewählt und übernimmt ab sofort die Nachfolge von Frank Wagener. Frank Wagener fungiert seit 2011 als Vorsitzender des Board of Directors von LuxSE und kündigte im vergangenen Jahr an, von dieser Position zurückzutreten.

Alain Kinsch ist im Vorstand mehrerer Unternehmen als unabhängiger Direktor tätig und Vizepräsident des Luxemburger Staatsrates. Von 2009 bis 2020 fungierte er als Country Managing Partner der Wirtschaftsprüfung EY Luxemburg.

