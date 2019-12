Die Autohändler des Großherzogtums können sich in Sachen Verkauszahlen derzeit nicht beklagen.

Luxemburger Autobranche vor neuem Rekord

Die Autohändler des Großherzogtums können sich in Sachen Verkauszahlen derzeit nicht beklagen.

(TJ) - 51.881 Fahrzeuge wurden während er ersten elf Monate des laufenden Jahres in Luxemburg neu zugelassen. Damit stellt die Branche mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit einen neuen Rekord auf. Dies schreibt der Quotidien am Mittwoch.

Autozulieferer machen sich auf Abschwung gefasst Die Boomjahre in der Autobranche sind vorbei. Nach Rekordproduktionen gehen die Verkäufe zurück, aus verschiedensten Gründen. Auch Luxemburgs Komponentenlieferanten spüren den Nachfragerückgang.

2018 wurden 52.811 Neuzulassungen registriert - demzufolge müssten im Dezember nur mehr 931 Wagen zugelassen werden, um den Gesamtjahreswert von 2018 zu knacken. Dies dürfte ohne weiteres gelingen: Während der vergangenen Jahre wurden im letzten Monat des Jahres durchschnittlich etwas mehr als 2.500 Wagen angemeldet.

Deutsche Hersteller liegen vorn

Foto: AFP

Was die Marken angeht, so liegt Volkswagen mit 6398 Zulassungen an erster Stelle, gefolgt von Mercedes-Benz (4785) und BMW (4503). Die drei Hersteller können im Jahresvergleich zwischen 3,7 und 5,6 Prozent zulegen. Weniger gut gelaufen ist das Jahr etwa für Hyundai (-18,3 %), Nissan (-17,8%) und Opel (-15,4%).

Regelrecht explodiert - was wohl an der Markteinführung des erschwinglichen Model 3 liegt - sind die Verkäufe beim Elektroautokonstrukteur Tesla. 391 Fahrzeuge wurden 2019 übergeben. Im Vorjahr waren es lediglich 81 gewesen. Das ist ein Zuwachs von 386 Prozent.