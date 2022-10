Zum weiteren Schuldenabbau will die kriselnde Adler Group SA mit Sitz in Luxemburg 3.500 Wohnungen in Berlin abstoßen.

Schuldenabbau

Luxemburger Adler Group will 3.500 Wohnungen verkaufen

