Das Großherzogtum gehört zu den attraktivsten Ländern in Europa. Das gilt aber nicht für die Felder, in denen es wachsen will.

Wirtschaft 3 Min.

Exklusiv für Abonnenten

EY-Standortvergleich

Luxemburg zieht Investitionen an, aber in den falschen Bereichen

Thomas KLEIN Das Großherzogtum gehört zu den attraktivsten Ländern in Europa. Das gilt aber nicht für die Felder, in denen es wachsen will.