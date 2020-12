Luxemburg wird von Paketflut überrollt

Wie DHL und Post die großen Sendungsmengen in der Corona-Zeit bewältigen.

Sie parken an zahlreichen Straßenecken, eilen von Haus zu Haus, damit die Zusteller die Pakete verteilen können – die gelben DHL-Lieferwagen sind in Luxemburg derzeit allgegenwärtig. Denn der Online-Handel floriert: Die Bewohner Luxemburgs bestellen seit dem Ausbruch der Corona-Krise mehr Waren per Internet denn je.

„Dieses Jahr wirkt die Corona-Pandemie als zusätzlicher Treiber ...