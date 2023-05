Am Rande des Lisbon Energy Summit unterzeichneten die Energieminister beider Länder eine Kooperationserklärung.

Abkommen unterzeichnet

Luxemburg und Portugal streben Energie-Bündnis an

Am Rande des Lisbon Energy Summit unterzeichneten die Energieminister beider Länder eine Kooperationserklärung.

(he) – Anlässlich der Teilnahme am Lisbon Energy Summit in Lissabon unterzeichneten Energieminister Claude Turmes und sein portugiesischer Amtskollege, Minister Duarte Cordeira, in Anwesenheit des Infrastrukturministers João Galamba und der Staatssekretärin für Energie und Klima, Ana Fontoura Gouveia, eine Kooperationserklärung. Diese steckt einen Rahmen für die Zusammenarbeit zwischen Luxemburg und Portugal im Bereich der erneuerbaren Energien, einschließlich erneuerbaren Wasserstoffs, ab.

Nutzung erneuerbarer Energien zu optimalen Kosten

Portugal verfügt über ein großes Potenzial an erneuerbaren Energien und möchte zum Exporteur dieser Energie werden, vor allem in Form von erneuerbarem Wasserstoff oder seinen Derivaten. So ist im Hafen von Sines ein großes Elektrolyseurprojekt zur Herstellung von erneuerbarem Wasserstoff geplant.

Luxemburg, das Erfahrung mit verschiedenen Kooperationsmechanismen hat – wie etwa die Zusammenarbeit mit Dänemark, die zur Entwicklung einer künstlichen Energieinsel in der Nordsee beiträgt -, will sich in Portugal engagieren, um zur Nutzung erneuerbarer Energien zu optimalen Kosten beizutragen. Das Großherzogtum möchte zudem an der Entwicklung eines europäischen Korridors für den Import von erneuerbarem Wasserstoff in die Benelux-Region mitwirken.

Konkret unterstützt Luxemburg die Einrichtung eines Korridors für erneuerbaren Wasserstoff zwischen den Seehäfen von Sines und Rotterdam. Von Rotterdam aus könnte der grüne Wasserstoff nach Luxemburg, zum Beispiel zum Hafen Mertert, geleitet werden.

Optionen für die Produktion von erneuerbarem Wasserstoff analysieren

Am Rande dieses Treffens und in direktem Zusammenhang mit diesem maritimen Korridor für grünen Wasserstoff wurde auch ein gemeinsamer Brief mit Portugal und den Niederlanden an die Europäische Kommission unterzeichnet. Portugal und Luxemburg vereinbarten, die Optionen für die Produktion von erneuerbarem Wasserstoff und dessen Export nach Luxemburg zu analysieren.

Die Überarbeitung des integrierten nationalen Energie- und Klimaplans und die Überarbeitung der EU-Richtlinie über erneuerbare Energien bilden den passenden Rahmen, der zu dieser gemeinsamen Erklärung führte, die am Montag unterzeichnet wurde, bevor Minister Turmes dann am Dienstag am Lisbon Energy Summit teilnahm. Regierungsvertreter aus Portugal, den USA, dem Vereinigten Königreich, Norwegen, Dänemark und Luxemburg diskutierten dort über die verschiedenen Ansätze der Staaten, ihre Abhängigkeit von fossilen Energieträgern durch einen schnelleren Ausbau erneuerbarer Energien zu verringern.

