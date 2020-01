Am Wochenende fängt eine neue Wirtschaftsmission in den Emiraten an. Zum Auftakt der Visite erklärt der Direktor des nationalen Handelsbüros in Abu Dhabi, wie die Beziehungen zwischen beiden Ländern sich entwickeln.

Wirtschaft 8 Min.

Luxemburg und die Emirate: "Die Ziele sind hoch gesteckt"

Mara BILO Luxemburg und die Vereinigten Arabischen Emirate sind enge Partner: Seit bereits mehr als 20 Jahren sind Unternehmen aus dem Großherzogtum in der Golfregion vertreten. Am Wochenende fängt eine neue Wirtschaftsmission in den Emiraten an – mit dem Ziel, die Zusammenarbeit auszubauen. Zum Auftakt der Visite erklärt Loïc Bertoli, Direktor des nationalen Handelsbüros in Abu Dhabi, wie die Beziehungen zwischen den beiden Ländern sich entwickeln.

Am Sonntag ist es so weit: Eine der größten Wirtschaftsmissionen, die sich je von Luxemburg auf den Weg in die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) gemacht hat, beginnt ...