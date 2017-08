Von Laurent Schmit

Nein, so schlimm wie am berüchtigten Neckartor in Stuttgart ist es am Hamilius in der Stadt Luxemburg nicht. Dennoch: Für 2015 verzeichnete die Umweltverwaltung 13 Orte, an denen in Luxemburg regelmäßig die zulässigen Grenzwerte für Stickoxide überschritten wurden. Darunter fielen neben der Hauptstadt auch besonders verkehrsintensive Orte wie Remich, Niederkerschen oder Ettelbrück.

Die Schuldfrage für dieses gefährliche Gesundheitsrisiko ist in Luxemburg jedoch genauso eindeutig wie am Stuttgarter Neckartor ...