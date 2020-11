Luxemburg und der Boom der Supermärkte

Cactus, Delhaize, Colruyt, Auchan – alle wollen in Luxemburg weitere Läden eröffnen. Vor allem Delhaize will stark wachsen und den Platzhirschen Cactus bei der Filialzahl überholen.

Unbeeindruckt von Corona-Krise und Teil-Lockdown halten die Supermarktketten in Luxemburg ihren Expansionskurs bei. Während Cora und Match in nächster Zeit keine Neueröffnungen planen, wird der belgische Einzelhändler Colruyt im kommenden Jahr seinen fünften Supermarkt im Großherzogtum eröffnen. Zudem überlegt Colruyt, in Luxemburg seine Bio-Kette „Bio-Planet“ einzuführen.

Bio ist ein Segment, das Wachstum verspricht, zumal es in Luxemburg vergleichsweise wenige Angebote dazu gibt ...