Luxemburg übertrifft Gas-Einsparziel auch im November

Das Großherzogtum konnte seinen Gasverbrauch um ein Drittel zurückfahren.

Energieministerium

(TJ) - Laut Energieministerium hat Luxemburg das EU-Ziel einer Gasverbrauchsreduzierung um 15 Prozent im Monat November erneut mehr als erreicht. Im Vergleich zur Referenzperiode von 2017 bis 2022 konnte man eine Reduzierung um 33 Prozent auf 608 Gigawattstunden verbuchen.

Während der Referenzperiode hatte dieser für den November bislang bei 918 GWh gelegen. Auch in den Monaten August (minus 37%), September (minus 26%) und Oktober (minus 36%) konnte deutlich mehr als die auf EU-Ebene vereinbarten 15 Prozent eingespart werden.

Energiesparplan für die EU

Beim Heizen ist Erdgas der wichtigste Energieträger. Es deckt in der EU etwa 42 Prozent des Energiebedarfs für die Raumheizung in Wohngebäuden und Privathaushalten. Als kurzfristige Maßnahmen zur Einsparung von Gas nannte die EU darum in ihrem Plan als ersten Punkt Einsparungen durch Drosselung der Heiztemperatur und Abschaltung der Heizung in ungenutzten Räumen. Die Kommission empfahl, die Heizkesseltemperatur unter 60 Grad zu halten, sowie Informationen über die Heizkesselwartung, einfache Isoliermaßnahmen, Abdichtung gegen Zugluft, den Einbau von Heizkörperthermostaten und Heizungssteuerungen. Weiter schlug Brüssel eine Prüfung der Möglichkeit vor, die Energiepreisgestaltung zu ändern und eine Gebührenstaffelung einzuführen, um Energieeinsparungen und eine Umstellung von Gas auf Strom zu fördern. In Bezug auf die Wirtschaft wurden Anreize für die Durchführung von Energieaudits vorgeschlagen, mit dem Ziel, Wärmeverluste bei Hochtemperaturprozessen zu vermeiden und ein Abrücken von fossilen Energieträgern zu fördern. Was den Verkehr betrifft, wurde eine Verringerung der Geschwindigkeit auf Autobahnen empfohlen. MeM