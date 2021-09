Das Saugbaggerschiff „Sanderus“ soll zeigen, dass Reedereien und Luxemburg für mehr Klimaschutz im Seeverkehr bereit sind.

Schiff „Sanderus“

Luxemburg sucht neue Wege für grüne Schifffahrt

Nadia DI PILLO Wirtschaftsminister Franz Fayot hat in Antwerpen „Sanderus“ besucht. Das Saugbaggerschiff der Jan-De-Nul-Gruppe soll zeigen, dass Reedereien und Luxemburg für mehr Klimaschutz im Seeverkehr bereit sind.

Kapitän Cor Plugge zeigt auf den blauen Schornstein des „Sanderus“, das im Hafen von Antwerpen gerade Arbeiten durchführt. Auf dem Baggerschiff, das unter luxemburgischer Flagge fährt, steht in großen Buchstaben ULEv, für Ultra Low Emission Vessels (ULEv). „Das ist sozusagen unsere Abgasbehandlungsfabrik.“

Das Schiff ist mit einer zweistufigen Filtertechnik für Abgase ausgestattet. „Damit kann bis zu 99 Prozent der Nanopartikel aus Abgasen extrahiert werden. Das ist derzeit die einfachste und sauberste Lösung, die es in der Schifffahrt weltweit gibt.“

Diese Art von Filter sei in Schweizer Tunneln sehr verbreitet, wurde aber in der Seeschifffahrt noch nie eingesetzt - zumindest nicht bis jetzt. „Mit der Integration dieser Filtertechnologie in unseren neuen Schiffen setzen wir ein Zeichen für die grüne Zukunft der Seefahrt“, sagt Plugge, seit 2000 beim Schiffsbagger-Riese Jan de Nul beschäftigt.

Das Ultra-Low-Emission-Schiff (ULEv) ist der vierte Bagger „der neuen Generation“, der an die belgische Gruppe geliefert wurde. Und ein Beispiel für nachhaltige Schifffahrt: „Mit seinen neuen ULEv-Schiffen ist Jan De Nul ein Vorreiter. Wir sind stolz darauf, dass diese Schiffe unter luxemburgischer Flagge fahren, denn Jan De Nul ist ein Vorbild für die nachhaltige Schifffahrt“, so Wirtschaftsminister Franz Fayot, der am Dienstag das Schiff in Antwerpen besuchte.

Sanderus ist seit Februar 2020 in Betrieb und wird hauptsächlich zum Ausbaggern loser und weicher Böden wie Sand, Kies, Schlick oder Ton verwendet. Es kann bis zu einer maximalen Tiefe von 35 Metern ausbaggern und ist dieselelektrisch angetrieben.

„Wir setzen auf dem Schiff auch Biotreibstoff ein. Dies, zusammen mit der Filtertechnologie, ist derzeit die beste Lösung für grüne Seefahrt“, meint der Kapitän. „Saubere Schifffahrt zu 100 Prozent ist zurzeit nicht möglich. Aber wir setzen alles daran, nachhaltiger zu werden.“

Luftverschmutzung durch Schiffe

Der Schiffsverkehr gilt als erheblicher Faktor beim Klimawandel. Schiffe transportieren mehr als achtzig Prozent des globalen Fracht­aufkommens. Die meisten Schiffe fahren mit Schweröl als Treibstoff; sie erzeugen dabei knapp drei Prozent des weltweiten CO2-Ausstoßes. Dazu kommen Kreuzfahrt­schiffe, die ebenfalls zu den klima­schädlichen CO2-Emissionen beitragen.

Sanderus ist seit Februar 2020 in Betrieb und wird hauptsächlich zum Ausbaggern loser und weicher Böden wie Sand, Kies, Schlick oder Ton verwendet. Foto: Guy Jallay

In Sachen Klimaschutz unterliegt die Schifffahrt den von der International Maritime Organisation (IMO) gesetzten Zielen: Bis 2030 sollen die absoluten Emissionen der Schifffahrt um 40 Prozent reduziert werden, bis 2050 sogar halbiert – geht es nach der EU liegt das Ziel für 2050 sogar bei 90 Prozent weniger CO2-Emissionen. Aufgrund der Langlebigkeit von Schiffen und den langen Bau- und Projektzeiträumen bedeutet das, dass die entsprechenden Investitionsentscheidungen quasi jetzt getroffen werden müssen.

Unabhängig davon hat Jan De Nul längst seine eigenen Pläne. Das Unternehmen mit Sitz in Luxemburg will den CO2-Ausstoß ihrer Schiffe deutlich reduzieren und pusht in Richtung nachhaltige Schiffe. „Das ist auch deshalb wichtig, da bei den ausgeschriebenen Projekten immer mehr auf Emissionen und Klimabilanz geachtet wird. Das heißt, wir müssen uns dem Markt anpassen. Wer in Sachen Nachhaltigkeit vorne mitspielt, hat es leichter als derjenige, der nicht investiert“, gibt David Lutty, Luxemburger Direktor bei Jan De Nul, zu bedenken.

Wasserstoff aber ist für unsere Schiffe nicht geeignet, die Speicherung äußerst schwierig. David Lutty

Die Jan-De-Nul-Gruppe mit Sitz in Luxemburg führt seit Jahrzehnten Wasser- und Landprojekte aus - weltweit. Von komplexen Offshore-Dienstleistungen in den Bereichen Öl und Gas sowie erneuerbare Energien über große Baggerarbeiten und Land- und Küstenrückgewinnungsprojekte bis hin zu zivilen Bauprogrammen. Sie betreibt eine Flotte von 82 Schiffen; 63 fahren unter luxemburgischer Flagge. Die Gruppe beschäftigt hierzulande 600 Personen, darunter 500 Seeleute und 100 Mitarbeiter am Hauptsitz in Capellen.



David Lutty: "Unser Ziel ist es, so schnell wie möglich emissionsfrei zu werden." Foto: Guy Jallay

„Unser Ziel ist es, so schnell wie möglich emissionsfrei zu werden“, sagt Lutty. Auch wenn es dafür noch keinen konkreten Zeitpunkt gebe, sieht David Lutty große Fortschritte: „Das nächste Schiff, das uns in zwei Jahren geliefert wird, wird emissionsfrei sein, eventuell sogar negative Emissionen generieren, die wir nachher einspeichern könnten.“ Weitere klimaneutrale Schiffe sollen folgen.

Klimaneutrale Treibstoffe

Welcher Brennstoff sich in der Schifffahrt durchsetzen wird, lässt sich laut David Lutty schwer prognostizieren. Technisch gibt es zahlreiche Ansätze und Ideen, ein Königsweg hat sich aber noch nicht herauskristallisiert. „Wir treiben Forschung und Entwicklung voran und initiieren viele Innovationsprojekte, etwa im Bereich Bioethanol. Der Vorteil dabei ist, dass wir selber an der Entwicklung der Schiffe arbeiten.“

Entgegen dem Trend zur Verwendung von LNG - Flüssigerdgas (LNG, englisch liquefied natural gas) werden die neuen Schiffe von Jan De Nul weiterhin mit Diesel betrieben. „Unserer Meinung nach ist die Umstellung auf LNG keine Lösung, da auch dabei Schadstoffe freigesetzt werden. Unabhängig von der Art des Kraftstoffs und des Motors: Wir können die Schadstoffe nur zurückhalten, indem wir sie herausfiltern. Und unser System filtert 99 Prozent der Nanopartikel heraus“, sagt Lutty.

LNG sei vor sechs Jahren von der Europäischen Kommission stark gepusht worden, mittlerweile steigen viele aus dem Alternativtreibstoff wieder raus und suchen nach anderen Wegen, unter anderem in der Herstellung von Wasserstoff, Bioethanol oder Methanol.

„Wasserstoff aber ist für unsere Schiffe nicht geeignet, die Speicherung äußerst schwierig. Auf der anderen Seite errichten wir Windparks und tragen so zur Herstellung von grünem Wasserstoff bei“, sagt Lutty.

Fayot: Schifffahrt braucht Förderung

Für eine nachhaltigere Schifffahrt will sich auch das Wirtschaftsministerium einsetzen. Luxemburg ist seit den 1990er-Jahren mit eigenem Schiffsregister ein Akteur in der Schifffahrtsbranche, die Handelsflotte umfasst 216 Schiffe. „Die Maßnahmen zur Emissionsreduzierung gehören zu den großen Herausforderungen der Schifffahrtsbranche, die von Treibstoffen abhängig ist. Diese Entwicklung wollen wir begleiten und Unternehmen wie Jan De Nul auf dem Weg zur emissionsfreien Schifffahrt unterstützen“, sagt Minister Franz Fayot bei seinem Besuch.

Wirtschaftsminister Franz Fayot Foto: Guy Jallay

Um der Verantwortung zum Klimaschutz gerecht zu werden, will der LSAP-Minister ambitionierte Maßnahmen einbringen oder unterstützen. „In den kommenden Monaten werde ich Initiativen im Bereich Forschung und Entwicklung ergreifen, aber auch über die Verbesserung des rechtlichen und steuerlichen Rahmens nachdenken, um finanzielle Maßnahmen in nachhaltige Schiffe zu fördern.“

Wer ist Jan De Nul? Die Jan de Nul Group wurde 1938 von Jan de Nul in Belgien gegründet. Das Familienunternehmen, das marktführend bei Schwimmbaggern, Saug- und Nassbaggerschiffen sowie See-Kränen ist, ist seit 1995 in Luxemburg vertreten. Das Unternehmen führt Wasser- und Landprojekte aus - weltweit. Von komplexen Offshore-Dienstleistungen in den Bereichen Öl und Gas sowie erneuerbare Energien über große Baggerarbeiten und Land- und Küstenrückgewinnungsprojekte bis hin zu zivilen Bauprogrammen. Sie betreibt eine Flotte von 82 Schiffen; 63 fahren unter luxemburgischer Flagge. Die Gruppe beschäftigt hierzulande 600 Personen, darunter 500 Seeleute und 100 Mitarbeiter am Hauptsitz in Capellen. Weltweit beschäftigt Jan De Nul Group rund 6.300 Mitarbeiter in 47 Ländern.

