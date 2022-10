Luxemburg steigert Exporte nach Kanada kräftig

„Amerikas kontroversester Ökonom“ und Nobelpreisträger Paul Krugman einmal. Das war 1996, der Nobelpreis lag in weiter Ferne, und der Wirtschaftswissenschaftler und Journalist war ein Unbekannter. Am Montag war Paul Krugman zu Gast in Luxemburg und traf die Minister Juncker, Frieden und Krecké.