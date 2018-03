Luxemburg rückt Schattenbanken ins Licht

Der am Montag veröffentlichte „Global Shadow Banking Monitoring Report 2017“ enthält erstmals aussagekräftigen Daten über den potenziell risikoreichen Anteil Luxemburgs. Es geht um 3,2 Billionen Dollar.

Der Finanzstabilitätsrat (FSB) ist eine internationale Organisation der 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer (G20) in Basel und soll das globale Finanzsystem überwachen und Empfehlungen aussprechen. Akteure und Aktivitäten an den Finanzmärkten, die bankähnliche Funktionen (insbesondere Kreditvergabe) ganz oder teilweise außerhalb des regulären Bankensystems wahrnehmen, werden vom FSB als Schattenbanken bezeichnet. Diese können systemische Risiken bergen.

In seiner jüngsten Analyse, dem „Global Shadow Banking Monitoring Report 2017“, beziffert der FSB das internationale Schattenbankwesen im weiteren Sinne auf 99 Billionen Dollar (eine Billion = tausend Milliarden / US-Englisch: one billion = eine Milliarde, one trillion = eine Billion) im Jahr 2016, gegenüber 92 Billionen Dollar in 2015 (+8%) ...