Auf dem Automobilmarkt ist von Krise keine Spur: Bis Ende Dezember 2019 wurden in Luxemburg mehr als 55.000 Fahrzeuge neu zugelassen, das waren um vier Prozent mehr als im Vorjahr.

Luxemburg: Rekord bei Auto-Zulassungen

(jt) - Die heimische Autobranche blickt auf ein Rekordjahr zurück: Mehr als 55.000 Autos wurden 2019 neu zugelassen, so viele wie noch nie zuvor. Das geht aus aktuellen Zahlen des Statec hervor. Bereits Anfang Dezember hatte sich abgezeichnet, dass 2019 in die Geschichtsbücher eingehen könnte. 2018 lag die Zahl der Neuanmeldungen noch bei 52.800.

Die beliebtesten Hersteller bei Luxemburger Autokäufern waren auch 2019 die deutschen Marken Volkswagen (6643 Fahrzeuge), Mercedes (5058) und BMW (4856).

Auch Fahrzeuge mit alternativen Antrieben finden mehr und mehr Abnehmer. So wurden vergangenes Jahr 461 Elektroautos der Marke Tesla in Luxemburg angemeldet, fünfmal mehr als noch 2018.

Laut einem Bericht der Europäischen Umweltagentur, der im April 2019 veröffentlicht wurde, schaffen sich die Konsumenten in Luxemburg häufig schwere und PS-starke Autos an. Auch Polen und Deutschland zählen zu jenen Ländern, in denen Verbraucher zu einer starken Motorisierung tendieren. Große Autos mit starken Motoren und hohem Spritverbrauch wie SUVs oder Geländewagen führen jedoch zu einem höheren Ausstoß des klimaschädlichen Kohlendioxids.