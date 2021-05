Im Mittelpunkt der Weltausstellung in vier Jahren soll die Nachhaltigkeit stehen. Das soll sich im Luxemburger Pavillon widerspiegeln.

Luxemburg nimmt an der Weltausstellung 2025 in Osaka teil

Luxemburg wird sich an der geplanten Weltausstellung in vier Jahren im japanischen Osaka beteiligen. Das meldete das Wirtschaftsministerium am Mittwoch in einer Pressemitteilung. Die Veranstaltung findet vom 13. April bis 13. Oktober 2025 in Yumeshima, einer künstlichen Insel auf der Osaka Waterfront, statt. Über die Beteiligung an dem Event entschied der Regierungsrat auf Vorschlag des Wirtschaftsministers.



Die japanischen Ausrichter gehen davon aus, dass in vier Jahren 150 Länder und 25 internationale Organisationen auf dem Event mit eigenen Pavillons vertreten sein werden. Thematisch sollen die 17 Entwicklungsziele der Vereinten Nationen und insbesondere die Fragen der Nachhaltigkeit im Mittelpunkt stehen.

Nachhaltigkeit im Mittelpunkt

Daran will sich auch Luxemburg mit seinem geplanten Pavillon orientieren. Dieser soll sich "in Bezug auf Design und Architektur den Grundsätzen der Kreislaufwirtschaft voll und ganz entsprechen”, schreibt das Wirtschaftsministerium. Das passe zum Vorhaben der Regierung, die Entwicklung der Kreislaufwirtschaft in allen Bereichen voranzutreiben. Im Sinne des sparsamen Umgangs mit Ressourcen soll der Luxemburger Pavillon diesmal auch deutlich kleiner ausfallen als der für die verschobene Expo 2020 in Dubai in den Arabischen Emiraten.

„Anlässlich von Osaka 2025 wird Luxemburg zum 25. Mal an einer Weltausstellung teilnehmen. Der Pavillon, den wir bei dieser Gelegenheit entwickeln werden, wird den Wunsch der Regierung, das Großherzogtum in eine nachhaltige und innovative Zukunft zu führen, perfekt widerspiegeln”, kommentierte Wirtschaftsminister Franz Fayot. „Die Akteure des Privatsektors werden diese Ausgabe der Weltausstellung auch als Schaufenster nutzen können, um Luxemburg der ganzen Welt als Pionierland der Kreislaufwirtschaft zu präsentieren.“

