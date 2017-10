Josy Blum ist zum neuen Produktionsdirektor des Goodyear Reifenwerks Tire Plant in Luxemburg ernannt worden. Er löst somit John Ries ab, der die Leitung des Reifenwerks in Hanau (Deutschland) übernimmt.

Josy Blum begann seine Laufbahn 1989 bei Goodyear in Colmar-Berg. Im damaligen Werk Wire Plant übernahm er die Verantwortung der Qualitätskontrolle. Darauffolgend leitete er die Reifenformenherstellung im Werk Mold Plant und das europäische Kalandrierzentrum RCC*E. Weitere nächste Karriereschritte machte Josy Blum auf internationaler Ebene. In Frankreich übernahm er die Leitung der Reifenproduktion in Montluçon und folgend die Produktion in Amiens-Süd. 2016 baute er seine Auslandserfahrung aus und führte bis dato das Goodyear Werk in Hanau (Deutschland).

Josy Blum ist diplomierter Ingenieur der Chemie und Metallurgie der Saarland Universität. Er ist 56 Jahre alt, Luxemburger Staatsbürger, verheiratet und Vater von drei Kindern.