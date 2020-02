Das Arbeiten in den eigenen vier Wänden wird immer beliebter: In Luxemburg sind bereits elf Prozent der Beschäftigten üblicherweise im "Home Office" tätig.

Luxemburg: Jeder Neunte arbeitet im "Home Office"

(jt) - Nur etwa fünf von 100 Berufstätigen (5,2 Prozent) in der EU arbeiteten 2018 regelmäßig von zuhause aus. Luxemburg liegt über dem EU-Durchschnitt: Elf Prozent der Beschäftigten im Alter zwischen 15 und 64 verrichten ihre berufliche Tätigkeit für gewöhnlich im "Home Office". Damit liegt das Großherzogtum unter den drei Ländern mit dem höchsten Heimarbeitsanteil. Das geht aus einer Erhebung der Statistikbehörde Eurostat hervor.

Nur in den Niederlanden (14 Prozent) und in Finnland (13,3) arbeiten relativ gesehen noch mehr Menschen in den eigenen vier Wänden als in Luxemburg. Insbesondere Selbstständige (18,5 Prozent) nutzen die Vorteile des "Home Office": In Finnland sind mehr als 40 Prozent der Freiberufler üblicherweise von zuhause aus tätig. Meist sind es eher ältere Arbeitskräfte, die den kürzesten Arbeitsweg wählen.

Auffällig bei den Luxemburger Zahlen ist, dass mehr Frauen (12,5 Prozent) als Männer (9,8 Prozent) das "Home Office" nutzen. In anderen Ländern fällt der geschlechterspezifische Unterschied weniger bedeutsam aus. In den Niederlanden sind es eher die Männer, die die Heimarbeit in Anspruch nehmen.

Der EU-Anteil an Beschäftigten, die das Büro zuhause zumindest sporadisch nutzen, stieg zwischen 2008 und 2018 von 5,8 auf 8,3 Prozent an, so Eurostat.