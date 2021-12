Bei Verkäufen über das Internet landet das Großherzogtum EU-weit auf dem letzten Platz - hinter Rumänien und Bulgarien.

Eurostat-Studie

Luxemburg ist Schlusslicht beim Online-Shopping

Bei Verkäufen über das Internet landet das Großherzogtum EU-weit auf dem letzten Platz - hinter Rumänien und Bulgarien.

(mab) - Seit Beginn der Pandemie kaufen mehr und mehr Verbraucher online. Doch Luxemburg hat den Trend verpasst. Das zeigen die Zahlen, die Eurostat am Dienstag veröffentlichte. Luxemburg landet in der Statistik auf dem letzten Platz.

Schlusslicht Luxemburg

Im Jahr 2020 hatten 22 Prozent der Unternehmen in der Europäischen Union E-Commerce-Verkäufe. Das ist ein Anstieg um ein Prozent gegenüber 2019 und um sechs Prozent gegenüber 2010. Die stetige Zunahme der Online-Verkäufe wurde in vielen Ländern durch die Pandemie verstärkt, die sowohl bei Kunden als auch bei Unternehmen zu einem höheren Interesse am Online-Shopping geführt hat.

So klappt es mit der Online-Bestellung nach Luxemburg Nicht alle Händler liefern ins Land. Das "Luxemburger Wort" hat mit Menschen gesprochen, die Lösungen anbieten.

Laut der Statistikbehörde der EU haben dagegen weniger als zehn Prozent der luxemburgischen Unternehmen ihre Produkte online verkauft. Eurostat untersuchte dabei Unternehmen mit zehn oder mehr Beschäftigten, deren Online-Verkäufe im Jahr 2020 mindestens ein Prozent ihres Umsatzes ausmachten. Das Großherzogtum landet so auf dem letzten Platz – hinter Rumänien und Bulgarien.

Die Spitzenreiter

Dänemark verzeichnete unter den EU-Mitgliedstaaten den höchsten Anteil an Unternehmen, die online verkaufen. 38 Prozent der Unternehmen machen hier laut Eurostat mindestens ein Prozent ihres Gesamtumsatzes online. Irland und Schweden lagen mit jeweils 34 Prozent an zweiter Stelle und verzeichneten einen Anstieg um ein bzw. drei Prozent im Vergleich zu 2019.

"Wir konsumieren zu Hause nicht automatisch weniger" Werden unsere Gewohnheiten durch die Pandemie nachhaltiger? Der Wirtschaftshistoriker Frank Trentmann bezweifelt das.

Belgien und Finnland verzeichneten 2020 den stärksten Anstieg der Unternehmen, die online verkaufen, und zwar um jeweils fünf Prozentpunkte auf 31 Prozent bzw. 24 Prozent. Dagegen verzeichnete Rumänien mit einem Rückgang um sechs Prozent auf zwölf Prozent den stärksten Rückgang unter den Mitgliedstaaten, gefolgt von der Tschechischen Republik (-5 Prozentpunkte auf 25 Prozent) und Portugal (-4 Prozentpunkte auf 16 Prozent).

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.