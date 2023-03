Das Großherzogtum hat 2021 das Äquivalent von 8,073 Millionen Tonnen Kohlendioxid emittiert. Das sind 20,2 Prozent weniger als 2005.

Nachhaltigkeitsministerium

Luxemburg in Sachen Treibhausgas auf dem guten Weg

Das Großherzogtum hat 2021 das Äquivalent von 8,073 Millionen Tonnen Kohlendioxid emittiert. Das sind 20,2 Prozent weniger als 2005.

(TJ) - Das Äquivalent von 8.073.234 Tonnen CO2 wurden im Jahr 2021 durch Luxemburg in die Atmoshäre geblasen. Pro Einwohner wären dies 12,5 Tonnen. Was auf den ersten Eindruck als gewaltig erscheint - und sicher auch nicht wenig ist - relativiert sich im Vergleich mit dem Jahr 2019, als es noch 12,7 Prozent mehr waren. Lediglich im Pandemiejahr 2020 lagen die Emissionen nochmals 5,5 Prozent niedriger.

Im Vergleich mit dem Jahr 2005 konnte das Großherzogtum seinen CO2-Fußabdruck um 20,2 Prozent reduzieren. Damit wäre das Land auf dem richtigen Weg. Geplant ist laut dem Klimagesetz von 2020 eine Reduktion bis auf 4,5 Millionen Tonnen im Jahr 2030.

Nach wie vor liegt der Transportsektor mit 60,9 Prozent an erster Stelle der Treibhausemissionen. Inwiefern der Tanktourismus an diesem hohen Anteil beteiligt ist, wird in dem Schreiben des Nachaltigkeitsministeriums nicht erwähnt. Satte 5,279 Millionen Tonnen generierte die Mobilität. Der Gebäudepark zeichnet für 20,4 Prozent (1,497 Mio.Tonnen) verantwortlich, an dritter Stelle kommt die Landwirtschaft mit einem Anteil von 8,9 Prozent (760.000 Tonnen)

Im Transportbereich konnte eine Reduktion von 20,3 Prozent im Vergleich mit dem Jahr 2019 erzielt werden. Laut Klimagesetz sollen die verkehrsbedingten Emissionen bis zum Jahr 2030 auf 3,053 Millionen Tonnen eingedampft werden.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.