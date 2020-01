Luxemburgs Wirtschaftswachstum hat sich in den vergangenen Jahren stark beschleunigt. Das macht sich auch auf Gemeindeniveau bemerkbar – mit all seinen Schattenseiten.

Luxemburg: In diesen Gemeinden brummt der Wirtschaftsmotor

Jörg TSCHÜRTZ Luxemburgs Wirtschaftswachstum hat sich in den vergangenen Jahren stark beschleunigt. Das macht sich auch auf Gemeindeniveau bemerkbar – mit all seinen Schattenseiten.

Vom kleinen Handwerksbetrieb bis zum multinationalen Konzern: Mehr als 36.000 Unternehmen hatten sich zum Stichtag 1. Januar 2019 auf Luxemburger Territorium niedergelassen – das sind um 10.000 mehr als noch vor zehn Jahren, wie aus einer aktuellen Statec-Erhebung hervorgeht. Das Register erhebt allerdings keinen Anspruch auf Vollständigkeit*.

Die meisten Unternehmen zählen die Branchen Spezialisierte, wissenschaftliche und technische Tätigkeiten (8.349), Handel und Fahrzeugreparatur (7.820), Bauwesen (4.366), Information und Kommunikation (2.786) und das Gastgewerbe (2.711). Dahinter folgen die Kategorien Immobilien (1.458) sowie Finanzen und Versicherungen (1.241).

Puls der Wirtschaft schlägt in der Hauptstadt-Region

Das Statec-Register liefert auch Einblicke, welche Gemeinden in den vergangenen Jahren besonders viele Betriebe anlocken konnten**. Wenig überraschend findet sich Luxemburg-Stadt, der Dreh- und Angelpunkt der nationalen Wirtschaft, an vorderster Stelle. Wie aus einer 2018 veröffentlichten Studie des staatlichen Forschungsinstituts Liser über die ländliche Entwicklung hervorgeht, vereinen die Hauptstadt und der umliegende Spe ckgürtel zwischen Bartringen und Contern mehr als die Hälfte (55 Prozent) der Arbeitsplätze im Land auf sich.

Im hohen Norden Luxemburgs mauserte sich die Kommune Weiswampach in den vergangenen Jahren zur wichtigsten Job-Drehscheibe. Die 1.900-Einwohner-Gemeinde an der Grenze zu Belgien zählt mittlerweile mehr als 4.000 Arbeitsplätze und stellt andere Nord-Städte wie Clerf oder Wiltz in den Schatten. Der Boom in Weiswampach erklärt sich unter anderem durch das florierende Shopping Center Massen Wemperhardt und zahlreiche neu errichtete Bürogebäude, die Wirtschaftsprüfer und Investmentgesellschaften beherbergen.

Henri Rinnen, Transportunternehmer und seit 1995 Bürgermeister von Weiswampach (DP), erklärt das Erfolgsrezept der Boomtown im Ösling: "Als Gemeinde waren wir stets offen dafür, dass sich neue Betriebe bei uns ansiedeln." Die Frage war: "Wollen wir eine verschlafene Gemeinde bleiben oder eine moderne und attraktive Gemeinde werden?" Weiswampach entschied sich für Zweiteres.

Der Ortsteil Wemperhardt an der N7 ist von hohem Verkehrsaufkommen, Tankstellen und Shopping-Angeboten geprägt. Archivfoto: Gerry Huberty

Das frühere hauptsächlich von Ackerbau und Waldwirtschaft geprägte Weiswampach hat laut Rinnen von einem "Schneeballeffekt" profitiert: Die Vorteile des Standorts - niedrige Immobilienpreise, wenige administrative Hürden - hätten sich bei Investoren aus Belgien und Deutschland schnell herumgesprochen. Kein Nachteil für die wirtschaftliche Expansion war auch, dass Weiswampach sich als einzige Gemeinde an der Nordspitze des Landes nicht am Naturpark Our beteiligte.



Die pulsierenden Gewerbegebiete und modernen Wohnhaus- und Bürowürfel in ihrer Gemeinde gefallen allerdings nicht jedem Einheimischen. "Vielleicht müssen wir uns jetzt gemäßigter entwickeln, weil wir eine gewisse Quantität beim Wachstum erreicht haben", gibt sich der Bürgermeister nachdenklich. Die lokale Wirtschaft sei aber "vom Markt da draußen" abhängig.

Auch im verschlafenen Tal der sieben Schlösser dreht der Wirtschaftsmotor auf Hochtouren: Mit dem Ecoparc in Windhof, wo allein 2.000 Menschen arbeiten, hat sich die kleine Gemeinde Koerich 15 Kilometer nordwestlich der Hauptstadt ein lukratives wirtschaftliches Standbein geschaffen. Auch in Sassenheim und Hesperingen ließen sich seit 2009 hunderte neue Betriebe nieder nieder.



Bei der Ansiedlung von Unternehmen spielt die Gewerbesteuer eine nicht zu unterschätzende Rolle. Zwischen den Gemeinden gebe es beim Impôt commercial communal (ICC) einen regelrechten Wettbewerb, sagt der Liser-Forscher Antoine Decoville, Koautor einer Studie über ländliche Entwicklung in Luxemburg. Tatsächlich besteht in Gemeinden mit niedrigem ICC-Multiplikationsfaktor eine Tendenz zu einer höheren Unternehmensdichte. Paradox: Ausgerechnet die Hauptstadt, wo sich ohnehin schon zigtausende Unternehmen drängen, lockt mit den niedrigsten Steuersätzen. Decoville und Mitautorin Valérie Feltgen betonen in ihrer Studie aber, dass auch Faktoren wie Lage, Grundstückspreise und die Art der unternehmerischen Tätigkeit bei der Standortwahl mitspielen.

Die Theorie auf dem Papier wird durch die Praxis vor Ort widerlegt. Forscher Antoine Decoville

Die Goldgräber-Stimmung in den Gemeinden geht jedoch häufig zulasten der ländlichen Entwicklung. Luxemburgs landesplanerische Bibel ist das "Programme Directeur d’aménagement du territoire" aus dem Jahr 2003. Die blau-rot-grüne Regierung arbeitet seit mehreren Jahren an einer Aktualisierung dieser übergeordneten Leitlinien. Die vier sektoriellen Leitpläne für die Bereiche Transport, Wohnungsbau, Grünlandschaften und Gewerbezonen liegen derzeit zur Begutachtung beim Staatsrat.

Das Programme Directeur, das ebenfalls eine Neuauflage erhalten soll, ist mittlerweile zum Papiertiger degradiert worden. "Die Theorie auf dem Papier wird durch die Praxis vor Ort widerlegt", sagt Decoville. "Der Staat verfügt über wenig Handlungsspielraum, um die Raumplanung zu beeinflussen. Diese Entscheidungen finden derzeit hauptsächlich auf Gemeindeebene statt."

Die kommunale Autonomie sei in Luxemburg "extrem stark" ausgeprägt, sagt der Wissenschaftler. "Es gibt derzeit keine Instrumente, um die Gemeinden zu zwingen, sich räumlich in die eine oder andere Richtung zu entwickeln." Es fehle etwa an einer staatlichen "Agence d'urbanisme", die den Kommunen bei der Raumplanung beratend zur Seite stehen könnte.

Die Probleme von morgen

"Wenn Gemeinden wie Weiswampach, Winseler oder Schengen Einkaufszentren mitten in der Landschaft errichten, dann schaffen wir dadurch die Probleme von morgen: Leere Stadtzentren, mehr Verkehr, Abhängigkeit vom Auto, Vernachlässigung der Ökosysteme und anarchisch hochgezogene Wohnviertel, die nur unzureichend Zugang zu Schulen, Kulturzentren und anderen öffentlichen Einrichtungen bieten."

Wenn es um Flächennutzung geht, sei das Vorausdenken enorm wichtig: "Man sollte sich schon vor dem Spatenstich Gedanken über die räumliche Entwicklung machen." Eine Binsenweisheit, die aber offenbar nicht wirklich ernst genommen wird. Nachträgliche Investitionen in neue Schulen oder neue Straßen würden Staat und Gemeinden teuer zu stehen kommen. "Man kann nicht zu den Leuten sagen: Nehmt das Fahrrad für den Weg in die Arbeit, wenn die Infrastruktur nicht vorhanden ist, die Entfernungen zu weit sind und diese Menschen dadurch von ihren Autos abhängig sind."

Die Debatte über qualitatives Wachstum und nachhaltige Entwicklung, die seit den Parlamentswahlen 2018 etwas eingeschlafen zu sein scheint, "muss weiter geführt werden". Schließlich komme der Landesplanung etwa bei der Bekämpfung des Klimawandels eine Schlüsselrolle zu.

* Im "Répertoire des entreprises luxembourgeoises" des Statec werden nur Firmenhauptsitze erfasst und keine Zweigstellen. Außerdem werden nur jene Unternehmen berücksichtigt, die umsatzsteuerpflichtig sind und/oder Arbeitnehmer während eines bestimmten Zeitraums beschäftigt haben. Verschiedene Branchen fehlen in dem Register: Außen vor gelassen werden etwa Holdinggesellschaften, Anwaltskanzleien oder auch Verwalter von Investment- und Pensionsfonds. Laut Statec sind in Luxemburg rund 45.600 Finanzholdings sowie 1.687 Investmentfonds- und 1.915 Vermögensverwaltungsgesellschaften ansässig.

** Luxemburg zählt derzeit 102 Kommunen. Seit 2010 gab es insgesamt zehn Gemeindefusionen. Für die vergleichende Grafik wurde die jeweilige Anzahl der Betriebe in den Gemeinden vor der Fusion zusammengezählt.