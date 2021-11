Der Messenger wies die Anfrage der Behörden zurück. Das Unternehmen stelle den Datenschutz über alles.

Luxemburg hat Nutzerdaten bei der App Signal abgefragt

(mab) - Luxemburgische Behörden haben beim Messengerdienst Signal Nutzerdaten abgefragt. Das berichten die Kollegen der Luxembourg Times am Donnerstag. Auf der Webseite des Anbieters lässt das Unternehmen zu dem Vorfall verlauten: „Signal still knows nothing about you, but the government [of Luxembourg] still continues to ask us if we do“, auf Deutsch: Signal weiß nichts über dich, aber [Luxemburgs] Regierung fragt weiterhin nach Daten.

Das Unternehmen fügt hinzu, dass die App standardmäßig Ende-zu-Ende-verschlüsselt. Viele Nutzer von WhatsApp waren Anfang des Jahres zu Signal gewechselt, weil WhatsApp drohte, Feature seiner App für Nutzer zu sperren, die der neuen Datenschutzverordnung nicht zustimmen. Signal gilt als sichere Alternative.

Vor einem kalifornischen Gericht argumentierte das Unternehmen, dass es keinen Zugang zu den von Luxemburg angefragten Daten habe, weil es die Anonymität der Nutzer über alles stelle.

Fehlender Datenschutz macht Schlagzeilen

Es ist das zweite Mal innerhalb von zehn Tagen, dass Luxemburg in die Schlagzeilen gerät, weil es versucht, Zugang zu privaten Informationen zu erhalten. Premierminister Xavier Bettel (DP) hatte in einem Interview mit der Luxembourg Times gesagt, dass das Land die Pegasus-Software des israelischen Unternehmens NSO verwende. Die Firma operiert teilweise von Luxemburg aus.

Die luxemburgische Staatsanwaltschaft bestätigte gegenüber der Luxembourg Times, dass sie die US-Behörden 2020 um Informationen über einen Signal-Nutzer gebeten hatte. Einzelheiten des Falles würden dem Ermittlungsgeheimnis unterliegen.



Sven Clement, Abgeordneter der Piratenpartei, forderte eine offizielle Erklärung der luxemburgischen Regierung zu diesem Thema, einschließlich der Frage, ob es in der Vergangenheit weitere Anfragen gegeben hat.



