Luxemburg gründet "Space Resources Innovation Center"

Wirtschaftsminister Etienne Schneider will Forschung und Entwicklung im Weltraumsektor ankurbeln.

(MeM) - Luxemburg gründet ein "Space Resources Innovation Center". Das kündigte am Freitag Wirtschaftsminister Etienne Schneider bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit ESA-Generaldirektor Johann-Dietrich „Jan“ Wörner im Astronauten-Trainingscenter der Europäischen Weltraumorganiation (ESA) in Köln an.

Einen konkreten Standort gibt es noch nicht, er soll aber in den nächsten sechs bis zwölf Monaten gefunden sein. Das Luxemburger „Space Resources Innovation Center“ soll offen für alle Organisationen und auch privaten Unternehmen sein.

Gleichzeitig gab Schneider bekannt, dass ein Risikokapital-Fonds für den Sektor „Space Resources“ gegründet wird, an dem sich sowohl der Staat Luxemburg als auch private Investoren – auch welche aus den USA – beteiligen sollen.