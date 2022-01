26 von 27 EU-Ländern steigern den Anteil der erneuerbaren Quellen am Brutto-Endenergieverbrauch.

Energiewende

Luxemburg erreicht sein Etappenziel - knapp

(MeM) - Auf EU-Ebene hat der Anteil des Bruttoendenergieverbrauchs aus erneuerbaren Quellen im Jahr 2020 22 Prozent erreicht. Das teilte das EU-Statistikamt Eurostat am Mittwoch gestern mit. Der Zielwert für 2020 in der Richtlinie 2009/28/EG zur Förderung der Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen lag bei 20 Prozent.

Was die nationalen Ziele betrifft, so haben 26 Mitgliedstaaten diese für 2020 erreicht oder übertroffen, darunter Luxemburg, das EU-Angaben zufolge 2020 11,7 Prozent seines Energieverbrauchs mit erneuerbaren Quellen deckte. Das Ziel von elf Prozent ist damit um 0,7 Prozent übertroffen.

Frankreich verfehlte mit einem Wert von 19,1 Prozent das selbstgesteckte Ziel um 3,9 Prozentpunkte. Deutschland deckte 19,3 Prozent seines Verbrauchs mit erneuerbaren Quellen, Belgien 13 Prozent. Den Höchstwert erreichte Schweden mit 60,1 Prozent.

Bis 2030 will Luxemburg einen Anteil der erneuerbaren Energien am Endenergieverbrauch von 25 Prozent erreichen. Das EU-weite Ziel bis dahin ist ein Anteil erneuerbarer Energien am Energieverbrauch von mindestens 27 Prozent.

