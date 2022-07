Das RGTR-Busnetz soll elektrifiziert werden. Die Mittel dazu stammen teilweise aus dem „Next Generation EU“-Top der Europäischen Union.

EU-Förderung

Luxemburg erhält 35 Millionen für Elektrobusse

Bis zum Ende des Jahrzehnts soll der Regionalbusverkehr in Luxemburg keine Emissionen mehr verursachen. Um dieses Ziel zu erreichen, soll die Busflotte, die im RGTR-Netz zum Einsatz kommt, elektrifiziert werden.

Um die Umstellung zu subventionieren, erhält das Großherzogtum nun 35 Millionen Euro in Form einer nicht rückzahlbaren Beihilfe von der EU. Das vermeldete das Wirtschaftsministerium am Freitag in einer Pressemitteilung.

Bisher 158 Elektrobusse

Im Jahr 2021 bestand das RGTR-Busnetz in Luxemburg aus 465 öffentlichen und Schullinien mit mehr als 9.000 Fahrten an Werktagen und einer Strecke von 81,5 Millionen zurückgelegten Kilometern. Im Jahr 2022 stieg die Zahl der Passagiere im Vergleich zu 2021 um 26 Prozent, schreibt das Ministerium.

In diesem Jahr besteht die Flotte aus insgesamt 1.396 Bussen, einschließlich der Reserve, darunter 158 Elektrobusse. Diese Zahl entspricht elf Prozent der RGTR-Flotte im Jahr 2022. Bis Ende 2023 wird die Zahl der Elektrobusse auf 500 Busse steigen, so das Schreiben. 2024 sollen auf 77 öffentliche Buslinien elektrifiziert sein.

Die Fördermittel stammen zum Teil aus dem „Next Generation EU“-Programm der EU, das aufgesetzt wurde, um die Staaten bei der Bewältigung der Pandemiefolgen zu unterstützen.

