Luxemburg: Elektroautos werden immer beliebter

Die Elektromobilitätsstrategie der Regierung zeigt Wirkung: Laut Angaben des Herstellerverbands Febiac ist die Zahl von Elektroautos in Luxemburg seit dem Vorjahr stark angestiegen.

(jt) - Der Marktanteil von reinen E-Autos an den Neuzulassungen in Luxemburg hat sich innerhalb eines Jahres mehr als verdoppelt. Das meldet der luxemburgische Ableger der Fédération Belge de l'Automobile & du Cycle (Febiac) in einem Communiqué.

Die 2019 von der Regierung wiedereingeführten Kaufprämien für E-Autos und Hybridfahrzeuge würden sich positiv auswirken, hält der Verband fest. So gibt es etwa für Käufer von Autos mit reinem Elektroantrieb oder von wasserstoffbetriebenen Brennstoffzellenfahrzeugen 5.000 Euro Förderung. Für Plug-in-Hybrid-Elektrofahrzeuge, die weniger als 50 Gramm CO2 pro Kilometer ausstoßen, stellt das Umweltamt eine finanzielle Beihilfe von 2.500 Euro in Aussicht.

Mit 1,7 Prozent (2018: 0,8 Prozent) bleibt der Anteil an Elektrofahrzeugen am Gesamtfuhrpark in Luxemburg aber noch ziemlich klein. Insgesamt sind laut Statec-Angaben etwa 1900 Fahrzeuge mit batterieelektrischem Antrieb in Luxemburg unterwegs. 4900 zugelassene Wagen laufen mit Hybrid-Motor. Der Marktanteil von Hybrid-Fahrzeugen stieg bis Ende August auf 4,8 Prozent (2018: 3,4 Prozent).

Die Stromer starten durch

"Das Angebot mit Elektrofahrzeugen wird in den nächsten Jahren stark wachsen, wobei mehr als hundert neue Modelle in Vorbereitung sind", so Febiac. Bei der Ladeinfrastruktur gehe Luxemburg mit den 1.600 geplanten öffentlichen Chargy-Ladestationen mit gutem Beispiel voran

Die Enthüllungen rund um den Diesel-Skandal machen sich indes weiterhin auf dem Markt bemerkbar. 2019 entschieden sich laut Febiac nur noch 42,4 Prozent aller Neuwagen-Käufer im Gr0ßherzogtum für ein Modell mit Selbstzünder. 2018 betrug der Anteil noch 46,9 Prozent. Der Marktanteil der Benziner stieg indes auf 51,1 Prozent.

Vorreiter bei der Elektromobilität ist Norwegen: Dort ist bereits mehr als jeder zweite zugelassene Neuwagen ein rein batteriebetriebenes Auto (BEV) oder ein Plug-in-Hybrid (PHEV). Der Staat in Nordeuropa gewährt Konsumenten großzügige Steuervorteile beim Kauf von E-Fahrzeugen. In Ländern wie Frankreich oder Deutschland liegt der Marktanteil dieser Antriebsarten hingegen noch im unteren einstelligen Bereich.