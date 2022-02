In Belgien wurde sie beschlossen, in Luxemburg und Deutschland spricht sich eine Mehrheit dafür aus. Doch die Gewerkschaften wittern Gefahr.

Work-Life-Balance

Luxemburg diskutiert die Vier-Tage-Woche

In Belgien wurde sie beschlossen, in Luxemburg und Deutschland spricht sich eine Mehrheit dafür aus. Doch die Gewerkschaften wittern Gefahr.

(mab) - In Belgien wurde die Vier-Tage-Woche bei gleicher Arbeitszeit beschlossen – auch in Luxemburg und Deutschland spricht sich eine Mehrheit dafür aus. Doch die Gewerkschaften LCGB und OGBL wittern Gefahr.

Vier statt fünf Tage? Belgien will die Vier-Tage-Woche einführen – das heißt, Arbeitnehmer können flexibel an vier Tagen länger arbeiten und am fünften freinehmen. Wie finden Sie das?

Laut einer Forsa-Umfrage im Auftrag von RTL und ntv würden es 71 Prozent der Deutschen begrüßen, wenn Deutschland das belgische Modell übernehmen würde. 22 Prozent fänden diese Möglichkeit nicht gut, wie es in einer Mitteilung der Sender hieß. Auf Zustimmung stoße das „Belgische Modell“ vor allem bei den 30- bis 44-Jährigen (81 Prozent) und den Befragten mit höherem Bildungsabschluss (Abitur, Studium: 75 Prozent).

Auch bei einer Online-Umfrage, die das „Luxemburger Wort“ durchgeführt hat, sprachen sich 50 Prozent der Teilnehmer für eine Vier-Tage-Woche nach dem belgischen Vorbild aus. 24 Prozent der Befragten glauben dagegen nicht an den Erfolg und weitere 24 Prozent fürchten, das Modell würde zur Selbstausbeutung der Arbeitnehmer führen.

Alles nur Selbstausbeutung?

In Belgien können Arbeitnehmer ihre Wochenarbeitszeit künftig flexibel an vier oder fünf Tagen in der Woche verrichten. Die Gesamtarbeitszeit ändert sich aber nicht. Vollzeit-Arbeitnehmer sollen am Tag länger arbeiten dürfen, damit alle erforderlichen Stunden in vier Tagen geleistet werden können. Ein Vollzeit-Arbeitnehmer mit einer 40-Stunden-Woche könnte etwa an vier Tagen jeweils zehn Stunden statt an fünf Tagen jeweils acht Stunden arbeiten.



Zehn Stunden am Tag arbeiten? Von Seiten der belgischen Gewerkschaften gibt es vehemente Kritik an dem Modell. In Luxemburg schließen sich OGBL und LCGB dieser Kritik an. Jean-Luc De Matteis vom OGBL äußerte gegenüber 100,7 die Befürchtung, besonders Grenzgänger würden dann übermäßig lange arbeiten, um an einem Tag nicht pendeln zu müssen, was der Work-Life-Balance eher noch zusätzlich schade. Ähnlich sieht es LCGB-Präsident Patrick Dury. Er wolle nicht über eine Umstrukturierung der Arbeitszeit, sondern über deren Verkürzung diskutieren, sagt er dem Radiosender.

