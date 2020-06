Nach Angaben des „Institut luxembourgeois de régulation“ (ILR) startet die Versteigerung der Frequenzbänder für den superschnellen Mobilfunk Mitte Juli.

Luxemburg: Der 5G-Zug nimmt Fahrt auf

Nun ist es nur noch eine Frage von Tagen: Mitte Juli soll die Versteigerung der für den Aufbau des Mobilfunknetzes der fünften Generation (5G) notwendigen Frequenzbänder organisiert werden, wie das für die Vergabe der Bänder zuständige „Institut luxembourgeois de régulation“ (ILR) erklärt. Nach der Auktion wird dann ein wichtiger Meilenstein erreicht sein, denn dann steht fest, welche Anbieter sich am Aufbau des 5G-Netzes hierzulande beteiligen dürfen. Derzeit geht es um das 700-Megahertz-Band und das 3.600-Megahertz-Band; das 26-Gigahertz-Band wird erst im Herbst dieses Jahres zum Gegenstand von öffentlichen Konsultationen, so ILR-Direktor Luc Tapella.

Luc Tapella, Direktor des „Institut luxembourgeois de régulation“. Foto: Guy Jallay

Die Auktion, die auf einer von der Firma DotEcon entwickelten Online-Plattform stattfindet, wird in zwei Phasen organisiert. „In einer ersten Phase geht es um die Versteigerung von Frequenzblöcken, in einer zweiten um ihre Lage im Spektrum“, erklärt Tapella. Alle interessierten Firmen werden sich voraussichtlich nicht am Aufbau des 5G-Netzes beteiligen können. „Um ein leistungsfähiges 5G-Netz anbieten zu können, muss genug Bandbreite verfügbar sein“, erklärt Cliff Konsbruck, Direktor von Post Telecom. Das zeigt sich auch im Ausland; in Deutschland beispielsweise beteiligen sich vier Anbieter am Aufbau des 5G-Netzes, in China sind es drei. Post gehört neben Eltrona, Luxembourg Online, Orange und Proximus zu den fünf Anbietern, die bei der Auktion mitmachen werden.

Cliff Konsbruck, Direktor von Post Telecom. Foto: Post Luxembourg

Das Geld, das die Betreiber nach der Auktion und für die Nutzung der Frequenzbänder zahlen werden, deckt die mit 5G verbundenen Kosten des ILR. „Der Rest fließt in die Staatskassen“, so Luc Tapella. „Es geht der Regierung aber nicht darum, Geld durch die Versteigerung der Frequenzbänder zu sammeln.“ Laut Regierungsbeschluss liegt der Einstiegspreis bei 562.600 Euro für zweimal 1 MHz beim 700 Megahertz-Band, bei 30.000 Euro für 1 MHz beim 3.600-Megahertz-Band.

Verschwörungstheorien und Gesundheitsrisiken Die Theorie geistert seit Wochen durch das Internet: 5G ist die Wurzel allen Übels und wird für die Verbreitung des Corona-Virus verantwortlich gemacht. Das hat gefährliche Folgen; im Ausland häufen sich die Medienberichte über Funkmasten, die in Brand gesetzt und zerstört werden. Dennoch gibt es keine wissenschaftlichen Belege dafür, dass es einen Zusammenhang zwischen 5G und Corona gibt, wie viele politische Verantwortlichen im Ausland erklären. So auch die Medien- und Kommunikationsabteilung der Luxemburger Regierung: „Verschwörungstheorien sind Verschwörungstheorien“, sagt Eric Krier auf Nachfrage. „Hypothesen kann man wissenschaftlich untersuchen.“ Widerstand gegen 5G gibt es allerdings schon länger – auch im Großherzogtum: Beispielhaft dafür stehen die bei der Abgeordnetenkammer eingereichten Petitionen gegen 5G. Seit Anfang 2019 wurden acht Petitionen gestartet, wie auf der Website der Chamber abzulesen ist; eine Petition die vom Kollektiv „Stop5G Luxemburg“ Mitte April eingereicht worden ist, um den Aufbau des 5G-Netzes zu stoppen, hat das erforderliche Quorum von 4.500 Unterschriften weit überschritten. Gegner der Technologie weisen immer wieder auf angebliche Gesundheitsrisiken; im Interview mit dem „Luxemburger Wort“ hatte beispielsweise Ingenieur Francis Leboutte, der das belgische Kollektiv „Stop5G.be“ mitgegründet hat, erklärt: „Ziel von 5G ist es ja, das sogenannte Internet der Dinge möglich zu machen; damit soll künftig alles um uns herum vernetzt sein. Diese geplante Anwendung von 5G ist mit einer erheblichen Erhöhung des Datentauschvolumens und der Strahlungen verbunden. Das Problem: Es gibt keine wissenschaftlichen Daten über die langfristige Auswirkung dieser Art von Strahlungen auf unsere Gesundheit.“ Von offizieller Seite heißt es dagegen oft, dass nach dem aktuellen Stand der Forschung kein Grund zur Sorge besteht. Neben Gesundheitsrisiken kommen auch Sicherheitsbedenken rund um Datennetzwerke immer wieder in den Mittelpunkt der Diskussionen. Chinesischen Netzausrüstern wie Huawei, die 5G-Ausrüstung verkaufen, wird unterstellt, mittels „Backdoors“ oder „Kill switches“ die Netze ausspionieren zu wollen. Bislang gibt es allerdings dafür keine Belege, wie die Firma betont.

Obwohl die Auktion hierzulande im Vergleich zu anderen Ländern wie etwa Deutschland oder Italien später stattfindet, glaubt Tapella noch an einem 5G-Aufbau vor Ende des Jahres. Damit würde sich Luxemburg am 5G-Aktionsplan der Europäischen Kommission halten; demnach soll mindestens eine Stadt in jedem EU-Mitgliedstaat bis Ende 2020 mit dem Mobilfunk der nächsten Generation ausgestattet sein. „Bis Ende des Jahres wird es hierzulande 5G in städtischen Gebieten geben“, ist sich auch Cliff Konsbruck sicher. Danach dürfte es noch einige Monate dauern, bis der superschnelle Mobilfunk im ganzen Land verfügbar ist.

5G-Strahlung: "Die Lage wird sich verschlimmern" Der Widerstand gegen den voranschreitenden Aufbau der Mobilfunknetze der fünften Generation (5G) weltweit wächst – auch in Luxemburg. Ingenieur Francis Leboutte warnt im Interview mit dem „Luxemburger Wort“ eindringlich vor möglichen Gefahren des 5G-Mobilfunknetzes.

„Der Aufbau des 5G-Netzes hängt aber nicht nur mit der Vergabe der Frequenzbänder zusammen“, erklärt Konsbruck. „Für jede Antenne muss auch eine Genehmigung der ,Administration de l’environnement‘ vorliegen.“ Jeder Anbieter betreibt sein Netz mit den eigenen Antennen; die Funkmasten werden in der Regel zwischen den Betreibern geteilt. Für den Aufbau des 5G-Netzes sieht Post nicht mehr Antennen vor, als es schon für 4G gab, wie der Direktor von Post Telecom erklärt.

Der 5G-Mobilfunk ist insbesondere für den Aufbau einer vernetzen Industrie grundlegend und findet künftig Anwendung bei der medizinischen Fernbehandlung beispielsweise. Doch auch für Privatverbraucher ändert sich einiges: Durch 5G wird die Latenzzeit, also die Reaktionszeit, deutlich verringert. „Ab 2021 dürften auch erste Anwendungen auf den Markt kommen, die mit der 5G-Technologie funktionieren“, so Cliff Konsbruck.

Das Auswahlverfahren in Daten und Fakten Das Auswahlverfahren der für den Aufbau des Mobilfunknetzes der fünften Generation (5G) notwendigen Frequenzbänder läuft in Luxemburg bereits seit Monaten. In einem ersten Schritt hatte das „Institut luxembourgeois de régulation“ (ILR) öffentliche Konsultationen zwischen dem 3. Mai und dem 5. Juli 2019 organisiert; Ziel war es, Feedback über die vom Regulierungsinstitut festgelegten Kriterien zum Aufbau und Betrieb des 5G-Netzes zu sammeln. Zu diesem Zeitpunkt hatten insgesamt neun potenzielle Betreiber ihr Interesse an den Frequenzbändern geäußert. Da sich mehr interessierte Partien gemeldet hatten, als der Markt hergibt, hatte das ILR weitere öffentliche Konsultationen zwischen dem 13. März und dem 10. April 2020 organisiert, um die Möglichkeit einer Auktion zu diskutieren. Am 27. April 2020 wurde dann entschieden, die Bänder für eine Versteigerung freizugeben. Eine Premiere für Luxemburg, denn: Eigentlich wird hierzulande ein sogenannter „Beauty Contest“ organisiert. Am 12. Juni wurde bekannt, dass insgesamt fünf Betreiber an der geplanten Versteigerung teilnehmen werden: Eltrona, Luxembourg Online, Orange, Post und Proximus.





