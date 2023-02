Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung empfiehlt der Regierung eine konsequentere Herangehensweise an das Thema.

Forderung der OECD

Luxemburg braucht Strategie bei der Weiterbildung

Das Wettrennen um Talente findet auf Weltebene statt, und Luxemburg versucht in diesem Wettbewerb kompetitiv zu bleiben. Aus diesem Grund waren das Arbeits- und das Hochschulministerium 2020 zusammen mit Unternehmen und Gewerkschaften an die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) herangetreten, damit diese eine Bestandsaufnahme des Luxemburger Arbeitsmarkts und der dort angebotenen Schulungen macht und Empfehlungen für die Zukunft ausarbeitet. Vertreter der OECD stellten die entsprechende Studie am Donnerstag im Beisein der beiden betroffenen Minister Georges Engel (Arbeit) und Claude Meisch (Hochschulen) gestern in Esch/Belval vor.

Kernaussage der OECD war, Luxemburg brauche eine nationale Strategie bei der Erwachsenenausbildung. Dabei ist die Ausgangslage im Großherzogtum bei der Weiterbildung keine schlechte. 16 Prozent der Erwachsenen nahmen laut einer Studie von 2020 an einer Weiterbildung teil. In der EU sind es nur neun Prozent und in der Großregion acht Prozent. Außerdem sei dieser Prozentsatz höher als in den meisten Ländern der OECD, stellt die internationale Organisation fest.

Sorgen bereitet den Luxemburger Arbeitgebern aber die Tatsache, dass die Kompetenzen der Arbeitnehmer nicht immer denen entsprechen, die auf dem Arbeitsmarkt gesucht werden. 27 Prozent der hiesigen Arbeitgeber teilen diese Ansicht, gegenüber 25 Prozent in der gesamten Europäischen Union und 22 Prozent in Frankreich.

Um bei den Problemen Abhilfe zu schaffen, empfiehlt die OECD Luxemburg den Aufbau eines soliden Systems der Weiterbildung. Überschneidungen, Widersprüche und Lücken bei den Ausbildungsmöglichkeiten sollten geschlossen werden. Um jedem auf dem Arbeitsmarkt Zugang zur Weiterbildung zu gewähren, müssten Weiterbildungsmöglichkeiten flexibel und besser auf die Bedürfnisse der Betroffenen ausgerichtet sein. Die Empfehlungen der OECD an Luxemburg gehen dann auch als Erstes in Richtung Kohärenz des Angebots bei der Weiterbildung und des erweiterten Zugangs zu diesem Angebot.

Als zweite Empfehlung an die Adresse der Regierung spricht sich die OECD für eine verbesserte Orientierung bei der Erwachsenenausbildung aus. Probleme bereiten den betroffenen Teilnehmern auch hohe Kosten im Zusammenhang mit der Ausbildung. Bei Weiterbildungen, die vom Arbeitgeber finanziert werden, liege Luxemburg unter dem EU-Durchschnitt, heißt es. Deshalb empfiehlt die OECD, den Hebel bei der Finanzierung der Weiterbildung anzusetzen, unter anderem bei den Schutzbedürftigsten der Gesellschaft und bei kleineren Firmeninhabern.

Beim Aus- und Aufbau der Weiterbildung sollten alle Beteiligten in Luxemburg an einem Strang ziehen, fordert die OECD außerdem. In ihrem Bericht stellt sie fest, dass das nicht immer der Fall sei. „Dadurch, dass die Kompetenzen zwischen verschiedenen Ministerien und Diensten des Landes aufgeteilt sind, gibt es Nachholbedarf bei der Koordination auf Regierungsebene“, heißt es. Als Beispiel hierfür nennt die OECD die bestehenden Hürden beim Anziehen von Arbeitskräften aus dem Ausland, bei dem es an einer globalen Strategie fehle. Probleme bereiteten zum Beispiel die mangelnde Effizienz bei der Gewährung des Zugangs zum Arbeitsmarkt für Migranten und Fragen im Kontext der Mobilität der Arbeitskräfte über die Grenzen hinweg. Weitere Hindernisse seien die hohen Lebenskosten in Luxemburg, wie zum Beispiel beim Wohnen.

Internationales Erscheinungsbild aufbauen

Um attraktiv für Talente aus dem Ausland zu bleiben, fehle es Luxemburg an Darstellungskraft und an einem einheitlichen Erscheinungsbild, durch das das Land international sowohl für Arbeitgeber als auch für Arbeitssuchende im Ausland erkennbar wäre. Die OECD empfehlt dann auch bei ihrem dritten Punkt den Aufbau einer solchen „Marke Luxemburg“ sowie das Ausarbeiten einer Strategie, um Fachkräfte aus dem Ausland verstärkt anzuziehen und im Land zu behalten. Außerdem rät die OECD Luxemburg zu einer Auflistung der Wirtschaftsbereiche, in denen Mangel an Arbeitskräften herrscht und in denen diese aus dem Ausland dringend gebraucht werden könnten.

Die vierte und letzte Empfehlung der OECD betrifft das Thema der Daten zu den Kompetenzen auf dem Arbeitsmarkt. Fehlende Kenntnisse über die vorhandenen Kompetenzen, ihren Inhalt und den Zugang zu ihnen führten dazu, dass sie nicht so ausgewertet werden können, wie das für politische Entscheidungen nötig wäre, heißt es abschließend im Bericht.

Die beiden anwesenden Minister äußerten sich positiv zu den Empfehlungen der OECD. Hochschulminister Claude Meisch sprach von „richtungsweisenden Ideen, die man zusammen mit den Sozialpartnern kurz- und mittelfristig vertiefen kann“. Arbeitsminister Georges Engel ging auf das fehlende Überschneiden der Kompetenzen der Arbeitssuchenden mit den Bedürfnissen der Arbeitgeber ein. „Daher muss man Strategien erarbeiten, um Arbeitssuchende besser auf den Arbeitsmarkt vorzubereiten“, so Engel.

