Die Weltraumagentur Luxemburgs will ansässigen Unternehmen Daten aus dem Weltraum zur Verfügung zu stellen.

Luxemburg bietet Zugang zu Satellitendaten

(MeM) - Nächster Schritt auf dem Weg zum Weltraumhub: Marc Serres, CEO der Luxemburger Raumfahrtagentur (LSA), kündigte am Mittwoch auf dem „Space Forum“ der in Luxemburg stattfindenden ICT Srping-Messe das LSA Data Center an.



Es ermöglicht Unternehmen in Luxemburg Zugang zu Satellitendaten aus dem europäischen Erdbeobachtungsprogramm Copernicus. Serres von der LSA sagte dazu: „Diese Initiative der LSA ist nur ein erster Schritt zur Erleichterung des Zugangs zu Weltraumdaten mit dem Ziel, neue Dienstleistungen zu stimulieren, die Luxemburg als Hub für kommerzielle Weltraumaktivitäten in Europa anbietet.“



Kleines Land im großen Weltraum Das kleine Luxemburg als Raumfahrtnation? Die Forschungsförderung für Weltraumprojekte, die immer noch von vielen belächelt wird, macht nach Ansicht von Wissenschaftsministerium und Luxinnovation Sinn. Schließlich ist neben dem Satelliten-Riesen SES viele kleinere Firmen in dem High-Tech-Sektor aktiv.

Mit dem kostenlosen Zugang zu den Weltraumdaten in Echtzeit soll die Entwicklung von Produkten und Dienstleistungen gefördert werden, die auf genauen Erdbeobachtungsdaten basieren, seien es Umwelt-Management, Beobachtung der Auswirkungen des Klimawandels oder zivile Sicherheit. Das angekündigte LSA Data Center sei eine wichtige Komponente der Initiative „Access To Space“ der LSA, wie die Agentur erklärt, womit die wachsenden Raumfahrtindustrie in Luxemburg ausgebaut werden soll. Für Normal- und Premium-Nutzer werden zwei Leistungsstufen des Datenzugangs mit Such- und Download-Möglichkeiten angeboten.