Luxemburg bekommt einen digitalen Zwilling

Forscher vom LIST wollen ein virtuelles Modell des Großherzogtums erstellen. Die Simulation könnte künftig helfen, informierte Entscheidungen zum Beispiel in der Verkehrsplanung oder im Wohnungsbau zu treffen.

Geht es nach Thomas Kallstenius, dem Chef des Luxembourg Institute of Science and Technology (LIST), dann gibt es Luxemburg bald zweimal: einmal analog und einmal digital. Zusammen mit Forschungspartnern verfolgt das LIST nämlich das Ziel, einen „digitalen Zwilling“, also ein virtuelles Abbild, des Großherzogtums zu verwirklichen.

Die Methode des „Digital Twinning“ wird in manchen Branchen bereits flächendeckend genutzt ...