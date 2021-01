In dem neuen Inkubator sollen bis zu zehn Start-ups und innovative Unternehmen einen Ort für Labore und Forschungsaktivitäten bekommen.

Luxemburg bekommt einen Bioinkubator für Start-ups

Nadia DI PILLO

Luxemburg bekommt einen Inkubator speziell für Start-ups und Spin-offs aus dem Bereich der Gesundheitstechnologien. Das hat Wirtschaftsminister Franz Fayot am Donnerstag bei einer Pressekonferenz im House of Biohealth in Esch-Alzette angekündigt. Im neuen Inkubator sollen bis zu zehn Start-ups und innovative Unternehmen einen Ort für Labore und Forschungsaktivitäten bekommen. Ziel sei es, Kontakte und Kooperationen zwischen dem öffentlichen und dem privaten Sektor im Bereich der Gesundheit zu fördern.

Der Bioinkubator wird im House of Biohealth eine Fläche von 350 Quadratmetern haben und stellt laut Minister Fayot eine private Investition von 850.000 Euro dar. Er soll noch dieses Jahr voll einsatzfähig sein.



Franz Fayot Foto: Guy Jallay

„Wir stellen nicht nur komplette Einrichtungen zur Verfügung, sondern bieten den jungen Unternehmen auch eine professionelle Begleitung für ihr Business an“, sagte Franz Fayot. In diesem Kontext hat das Wirtschaftsministerium zusammen mit dem Fonds national de la recherche (FNR) einen Projektaufruf gestartet, um den passenden Dienstleister für die Betreuung der Start-ups zu finden.

Laut Minister sind in Luxemburg derzeit rund 140 Betriebe im Bereich der Gesundheitstechnologien aktiv - 80 Prozent aller Unternehmen haben weniger als zehn Mitarbeiter. Rund 1.600 Menschen arbeiten in der Branche, unter anderem sehr hoch spezialisierte Profile in der Biomedizin etwa oder aber auch in der Informatik.



Dritte Erweiterung des House of Biohealth

Wie der Minister erklärte, spielt das House of Biohealth im gesamten Ökosystem mittlerweile eine sehr wichtige Rolle. Seit seiner Eröffnung im Januar 2015 beherbergt es Unternehmen aus den Bereichen Biotechnologie, Umwelttechnologien und Informations- und Kommunikationstechnik. Die Struktur ist das Ergebnis der Zusammenarbeit zwischen dem Wirtschaftsministerium, privaten Investoren und dem Zare (Syndicat intercommunal pour la création, l'aménagement, la promotion et l'exploitation d'une zone d'activités économiques à caractère régional à Ehlerange).

Der Rohbau für das neue Gebäude steht. Foto: Guy Jallay

Die Entwicklung des House of Biohealth war seit seiner Einweihung im Januar 2015 in mehreren Phasen geplant. Der dritte und letzte Erweiterungsbau wurde jetzt fertiggestellt - das Richtfest konnte am Donnerstag gefeiert werden. „Wir rechnen damit, dass wir die ersten Mieter ab Mitte des Jahres empfangen können“, sagt Jean-Paul Scheuren, Initiator und Miteigentümer des House of Biohealth. Mit dem neuen Gebäude können im Endeffekt bis zu 600 Forscher auf fast 9.500 Quadratmeter Laborfläche und 5.500 Quadratmeter Bürofläche beherbergt werden.

Das Wirtschaftsministerium unterstützt das Public-Private-Partnership durch die Bereitstellung einer Mietgarantie, wie Franz Fayot erklärte. Neun Unternehmen und zwei öffentliche Forschungslaboratorien (Luxembourg Institute of Health (LIH) und Luxembourg Centre for Systems Biomedicine (LSCB)) sind derzeit am Standort aktiv, an dem rund 450 Personen beschäftigt sind.

Die Tätigkeitsfelder sind vielfältig und spiegeln die Diversität des luxemburgischen HealthTech-Sektors wider, von der Diagnostik über medizinische Geräte bis hin zur eGesundheit. Ein international bekanntes Unternehmen ist Fast Track Diagnostics: Die Firma wurde 2017 von Siemens Healthineers übernommen und liefert unter anderem die Tests, die bei allen Einwohnern auf das Coronavirus Sars-CoV-2 im Rahmen von „Large Scale Testing“ in Luxemburg durchgeführt werden.

