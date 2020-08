Das "Luxembourg Institute of Science and Technology" (LIST) wird das neue Innovationszentrum für "Space Resources" beherbergen. Die Forschungseinheit soll ihre Arbeit noch dieses Jahr in Beles aufnehmen.

Luxemburg bekommt ein Innovationszentrum für "Space Resources"

Thomas KLEIN Das "Luxembourg Institute of Science and Technology" (LIST) wird das neue Innovationszentrum für "Space Resources" beherbergen. Die Forschungseinheit soll ihre Arbeit noch dieses Jahr in Beles aufnehmen.

In seinem Bestreben, zu einem international anerkannten Zentrum für den Abbau von Rohstoffen im Weltall zu werden, geht Luxemburg den nächsten Schritt. Am Dienstag verkündeten Wirtschaftsminister Franz Fayot und Forschungsminister Claude Meisch, dass noch in diesem Jahr ein Innovationszentrum für „Space Resources“ aus der Taufe gehoben werden soll.

Das Projekt mit dem Namen „European Space Resources Innovation Centre (ESRIC)“ soll am „Luxembourg Institute of Science and Technology“ (LIST) in Beles angesiedelt werden. Das ESRIC ist das nächste Puzzlestück bei dem Versuch, ein glaubwürdiges „Ökosystem“ für diesen Industriezweig in Luxemburg aufzubauen. Denn das ESRIC soll nicht nur eigene Forschung zur Raumfahrttechnik betreiben, sondern seine Forschungsinfrastruktur auch privaten Firmen aus dem Sektor zur Verfügung stellen und als zentraler Knotenpunkt für die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Thema dienen.

Das Startbudget von 20 Millionen Euro für die nächsten drei Jahre ist durchaus üppig. Davon kommen acht Millionen aus dem Wirtschaftsministerium, weitere acht von der European Space Agency (ESA), mit der Luxemburg bereits 2019 in Sevilla ein Kooperationsabkommen geschlossen hatte, drei Millionen Euro steuert das LIST bei und der Rest soll durch projektgebundene Förderung aus dem Nationalen Forschungsfonds FNR kommen.

Luxembourg Space Agency: "Die Raumfahrt leistet einen wichtigen Beitrag" Marc Serres über die Entwicklung der „Luxembourg Space Agency“, die möglichen Auswirkungen der Corona-Krise und den Abbau von Rohstoffen im Weltall.

Mit dem Geld soll unter anderem ein neues Labor für die Forschungsaktivitäten aufgebaut werden. Unter anderem stellt die ESA eine Vakuumkammer zur Verfügung, in der Materialien unter den im Weltall herrschenden Bedingungen getestet werden können. Die nächsten drei bis fünf Jahre werden als die Aufbauphase des neuen Innovationszentrums angesehen, das bis dahin auf eine Belegschaft von 30 Mitarbeitern anwachsen soll. Danach könne man sich vorstellen, dass das ESRIC vom LIST abgespalten werde und als eigenständige Institution geführt wird, erklärte Minister Fayot.

Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.