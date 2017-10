In Luxemburg gibt es immer mehr Unternehmer. Innerhalb der Bevölkerung ist der Anteil im Jahr 2016 auf 9,2 Prozent gestiegen, wie die vom STATEC durchgeführte "Global Entrepreneurship Monitoring" (GEM) Studie zeigt. Damit liegt Luxemburg über dem europäischen Durchschnitt von 8,6 Prozent. Die Zahl der Firmengründungen ist mit 9 Prozent stabil geblieben.



In Deutschland liegt der Anteil der Unternehmensgründungen bei 4,6 Prozent, in Frankreich bei 5,3 Prozent. Belgien hat nicht an der Studie teilgenommen.



Kanada führt die internationale Liste mit 16,7 Prozent an. Schlusslicht ist Italien mit 4,4 Prozent.



Hauptgrund für eine Firmengründung: die Selbstständigkeit



Die Studie ergibt auch, dass Unternehmensprojekte nicht aus wirtschaftlichen oder finanziellen Gründen entstehen, sondern vor allem aus dem Wunsch heraus, sich selbstständig machen zu wollen.

Vor allem ein gutes politisches Umfeld und die passenden Infrastrukturen können einen positiven Einfluss auf Unternehmensgründungen haben. Denn zu den größten Schwierigkeiten bei der Gründung einer eigenen Firma geben die Befragten die Startfinanzierung, die Suche nach passendem Personal und die Suche nach den richtigen Lokalitäten an.



Unternehmergeist fördern

Aus der Studie geht auch hervor, dass eher diejenigen sich mit einer eigenen Firma selbstständig machen, die sich während ihrer schulischen Laufbahn (32 Prozent) oder nach dem Schulabschluss (Prozent 45 Prozent) mit dem Thema Unternehmertum beschäftigt haben.



Die Studie über das Luxemburger Unternehmertum führte STATEC in Zusammenarbeit mit dem Wirtschaftsministerium und der Handelskammer im Rahmen des Programms "Global Entrepreneurship Monitoring" (GEM) durch. 64 Länder haben daran teilgenommen. Im Jahr 2015 wurden 3.300 Unternehmen gegründet und 2700 haben ihre Aktivität eingestellt.



2000 Bürger im Alter zwischen 18 und 64 Jahren wurden für die GEM-Studie befragt.

