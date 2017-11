(mbb) - „In Luxemburg ist bis 2 100 eine Rekordtemperatur im Sommer von bis zu 55 Grad zu erwarten.“ Jean Jouzel, Klimatologe, Glaziologe und Friedensnobelpreisträger als Mitglied des Weltklimarates, war am Dienstag anlässlich des „Luxembourg Sustainability Forum 2017“ in Luxemburg zu Besuch – wenn auch nicht unbedingt mit erfreulichen Nachrichten. „In einem Extremszenario könnte es innerhalb der nächsten 80 Jahren eine globale Erwärmung von vier bis fünf Grad geben. Das ist ein komplett anderes Klima.“

Jouzel hielt seinen Vortrag im Kontext des „Luxembourg Sustainability Forum 2017“, das am Dienstag im „European Convention Center Luxembourg“ stattfand. Ziel der Veranstaltung war es, Nachhaltigkeit als eine der wichtigsten Aufgaben unserer Zeit stärker ins Bewusstsein zu rücken. Laut Jouzel sind Unternehmen wichtige Akteure im Kampf gegen den Klimawandel: Durch ein verantwortliches, soziales Handeln kann jeder Betrieb seinen eigenen Beitrag zur Erhaltung unserer Erde leisten.

Zaghafte Fortschritte

Des „Luxembourg Sustainability Forum 2017“ wird jährlich von IMS Luxembourg, das führende Netzwerk von luxemburgischen Unternehmen im Bereich der sozialen Verantwortung (CSR – vom Englischen „Corporate Social Responsability“), organisiert. Die soziale Verantwortung der Unternehmen beschreibt die Umsetzung von Nachhaltigkeitskonzepten im Handeln der Unternehmen, durch die Integration von sozialen, ökonomischen und ökologischen Aspekten. Mittels verschiedener Veranstaltungen – wie etwa das „Luxembourg Sustainability Forum“ – versucht IMS seinen Mitgliedern, Strategien und Vorgehensweisen im Bereich der sozialen Verantwortungen zu übermitteln.

Laut die Ergebnisse einer Umfrage über das soziale Handeln der Luxemburger Unternehmen, sind 90 Prozent der Luxemburger Geschäftsführer davon überzeugt, dass CSR eine Entwicklungsmöglichkeit für ihr Unternehmen darstellt. „Dagegen haben nur 46 Prozent der Unternehmen einen kurz- oder mittelfristigen Aktionsplan aufgestellt und der CSR ein Budget zugeteilt“, betonte Charles Margue, Forschungsdirektor des Marktforschungsinstitut TNS Ilres, das mit IMS und das Sozialforschungsinstitut LISER die Studie durchgeführt hat. 60 Prozent der Unternehmen haben auch eigens Personal eingestellt, das für das CSR-Management verantwortlich ist. Das ist nicht genug, so Margue. „Alle Akteure sind sich ihrer Verantwortung noch nicht bewusst.“ IMS Luxembourg hat somit noch so manches an Überzeugungsarbeit zu leisten.



Der Weg zur sozialen Verantwortung

„Es gibt eine Vielfalt von Lösungen, die Unternehmen umsetzen können, um sozial verantwortlich zu sein“, sagte der Direktor von IMS Luxemburg Christian Scharff. „Die meisten Unternehmen haben weder die Mittel, noch die Zeit, Maßnahmen zu treffen, um sozial verantwortlich zu sein. Aber nichts zu tun ist keine Option. Jede Industriebranche kann das Thema der sozialen Verantwortung aufgreifen. Es muss nur ein echtes Engagement der Direktion dahinter stecken.“