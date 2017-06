(ndp) - C'est sous le slogan "One belt, one road" ("une ceinture, une route") que la Chine fait la promotion de son vaste projet de faire ressusciter l'antique route de la soie afin de relancer le moteur économique mondial en reliant la Chine à l'Asie, l'Europe et l'Afrique via de nouvelles infrastructures. Depuis la présentation de ce grand projet économique en mars dernier, chaque déplacement d'un représentant du gouvernement chinois est l'occasion de faire la publicité du projet en mettant en avant une "relation particulière" avec le pays.



Jeudi, à l'occasion du "Luxembourg Renminbi Forum 2017" à la Philharmonie, c'est l'ambassadeur chinois au Luxembourg Changqinq Huang qui s'est prêté à cet exercice. L'initiative de la nouvelle route de la soie a pour objectif "de connecter les stratégies de développement de différents pays, d'exploiter les avantages complémentaires, de réaliser la prospérité commune". Le projet est aussi "une tentative ambitieuse de rééquilibrage du processus de mondialisation économique", a-t-il ajouté.

Changqing Huang: "Le mot clé de la nouvelle route de la soie, c'est partage."

Photo: Julien Ramos

Un mot clé, celui de "partage"



Très récemment, le gouvernement chinois a décidé d'apporter un soutien financier additionnel en faveur du Fonds de la route de la soie, soit un total de 100 milliards de yuans. A la fin du premier trimestre de cette année, le Fonds avait déjà signé quinze projets et s'était engagé à investir un total de six milliards de dollars.



"Le mot clé de l'initiative de la route de la soie, c'est 'partage'", a déclaré l'ambassadeur chinois, ajoutant qu'"un seul pays ne pouvait pas tout faire". Afin d'assurer la pérennité du financement, il juge "primordial de renforcer la distinction entre la fonction de gouvernement et celle des marchés financiers". Alors que le pays poursuit sa libéralisation financière, Changqinq Huang estime qu'"il faut continuer à exploiter le potentiel de financement pour faciliter la circulation des fonds".



"Un rôle indirect" à jouer



Le ministre des Finances Pierre Gramegna a salué le lancement de cette "initiative majeure" du gouvernement chinois. Avant d'ajouter aussitôt que le Grand-Duché a été le premier pays non asiatique a être accepté comme membre de la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures (AIIB) qui finance les nouvelles routes de la soie. "Ce projet est apparu au bon moment, offrant d'énormes opportunités économiques, mais aussi et surtout une contribution à la paix dans le monde", a déclaré le ministre.



Si le Luxembourg ne se trouve pas au coeur de cette nouvelle route de la soie, "notre place financière peut jouer un rôle indirect important au niveau de l'acheminement des financements", grâce notamment à l'industrie luxembourgeoise des fonds d'investissement, a-t-il ajouté.



En attendant la China Everbright Bank



Pierre Gramegna a aussi rappelé que 2017 marquait le 45e anniversaire de la relation bilatérale entre la Chine et le Luxembourg, une période marquée par des échanges "extrêmement positifs". La Bank of China a en effet instauré sa branche au Luxembourg en 1979, suivie depuis par cinq autres grandes banques chinoises. Deux autres, la China Everbright Bank et la Shanghai Pudong Development Bank, vont également s'installer au Luxembourg prochainement.



Le ministre des Finances a aussi salué la présence de fintech chinoises au Luxembourg, "ce qui indique que notre coopération se modernise au niveau des initiatives bancaires".