Luxembourg: Moody's prévoit une forte croissance en 2021

Luxembourg: Moody's prévoit une forte croissance en 2021

L'agence de notation Moody's vient de rendre public son rapport sur le système bancaire luxembourgeois. Le rapport se concentre sur les trois banques notées - Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, BGL BNP Paribas et Banque Internationale à Luxembourg, qui financent 80% de l'économie locale.

Premier constat: l'économie luxembourgeoise devrait mieux résister à la crise sanitaire que les autres pays européens. „Le PIB réel devrait se contracter de 6,5% en 2020, avant de rebondir de 5% en 2021“, peut-on lire dans le rapport. L'agence de notation s'attend à ce que l'économie de la zone euro se contracte de 7,7 % en 2020, „mais cela dépendra de l'évolution de la pandémie“, indique l'agence. Au Luxembourg, la possibilité de travailler à distance dans le secteur financier aurait aidé à contenir l'impact négatif global jusqu'à maintenant.

Ensuite, selon le rapport, la pénurie de logements par rapport à la demande continuera de pousser les prix vers le haut. „Les risques liés à la hausse de l'endettement des ménages sont atténués par les actifs financiers importants des ménages luxembourgeois“, indique Moody's et rappelle que le gouvernement a pris des mesures pour stimuler l'offre de logements et faire face aux risques croissants liés à l'exposition des banques au secteur du logement.

Troisième point à souligner: la pression sur la rentabilité des banques. „Les revenus d'intérêts nets ont été soutenus en 2019 par la croissance des volumes d'activité, malgré les faibles taux d'intérêt qui limitent les rendements des prêts et des portefeuilles de titres“, souligne l'agence. Dans le même temps, „les dépenses de fonctionnement étaient rigides en raison de l'indexation des salaires, de la hausse des coûts réglementaires et des investissements informatiques et numériques“. La pandémie a entraîné une augmentation des provisions pour pertes sur prêts et une réduction des volumes d'affaires en 2020, „mais nous prévoyons un rebond des volumes d'affaires en 2021“, indique l'agence.

La diversification des prêts devrait atténuer la détérioration du risque lié aux actifs. Le ratio moyen des prêts douteux (2,5% au premier semestre 2020) et les charges de dépréciation des prêts des trois plus grandes banques luxembourgeoises (BCEE, BGL BNP Paribas et BIL) sont parmi les plus faibles de la zone euro. Toutefois, les rendements de prêts devraient se détériorer à la suite de la crise du coronavirus, indique l'agence.

Enfin, les réserves de fonds propres sont parmi les plus élevées de la zone euro. Moody's prévoit que ces ratios resteront élevés malgré les pressions exercées en 2021 par la hausse des activités de prêt, l'augmentation des pondérations des risques et la reprise des paiements de dividendes.









