(M.G.) - State Street, eines der weltweit größten Finanzdienstleistungsunternehmen, wird neuer Partner der Stiftung des "Luxembourg House of Financial Technology" (Lhoft), einem Gründerzentrum im Bereich der digitalen Finanzdienstleistungen. Damit möchte State Street die Entwicklungen in den Bereichen "FundTech" und "RegTech", das heißt technologischer Innovation zu Fonds und Regulierungen, unterstützen.



State Street ist einer der weltweit führenden Anbieter von Finanzdienstleistungen zur Vermögensverwaltung. Derzeit beläuft sich das Vermögen, das zu Transaktions- und Aufbewahrungszwecken gehalten wird, auf stolze 31 Billionen Euro. Das verwaltete Kundenvermögen liegt bei 2,6 Billionen Euro. Das Unternehmen ist weltweit auf über 100 verschiedenen Märkten aktiv und beschäftigt insgesamt rund 32 000 Mitarbeiter.

Das amerikanische Unternehmen wird damit das 13. Mitglied der Lhoft-Stiftung und gleichzeitig erst das zweite Finanzdienstleistungsunternehmen, das die Stiftung unterstützt. Weitere Mitglieder sind Spuerkeess, BGL BNP Paribas, Clearstream, Deloitte Digital, Foyer Group, KPMG, Post, PwC, Six Payment Services, Société Générale, Telindus und Temenos.



Von staatlicher Seite wird das Lhoft vom Staats-, Finanz- und Wirtschaftsministerium unterstützt.