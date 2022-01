Der Privatjetanbieter Luxaviation expandiert erneut und ist jetzt auch am International Airport in Auckland vertreten.

Luxemburger Unternehmen

Luxaviation Group kauft Flughafenbetreiber in Neuseeland

Der Privatjetanbieter Luxaviation expandiert erneut und ist jetzt auch am International Airport in Auckland vertreten.

(mab) - Die Luxaviation Group, ein Luxemburger Unternehmen, das auf Geschäfts- und Privatflüge spezialisiert ist, expandiert und ist jetzt auch am International Airport in Auckland in Neuseeland vertreten.

Privatjetanbieter Luxaviation: Viele Anfragen, keine Buchungen Nicht nur die Flugzeuge der Fluggesellschaften von Lufthansa bis Ryanair stehen am Boden – auch die der Privatjetanbieter. Eine Pleitewelle droht.

ExecuJet, Teil der Luxaviation Group, hat den dortigen Flughafenbetreiber Air Center One gekauft. Das teilte das Unternehmen am Montag mit. Die Luxaviation Group verfügt damit über vier Flughafenbetreiber in der Asien-Pazifik-Region.



Netzwerk von 128 Flughafenbetreibern

Patrick Hansen, CEO der Luxaviation Group, sagte: „Der asiatisch-pazifische Raum ist eine der dynamischsten Regionen der Welt. Wir freuen uns, unser globales Netzwerk durch diese Übernahme zu erweitern.“ Der Flughafen Auckland ist der verkehrsreichste Flughafen Neuseelands mit über 2.000 Flugbewegungen von Geschäftsflugzeugen pro Jahr.

Mit der Übernahme von Air Center One verfügt die Luxaviation Group derzeit über ein Netzwerk von 128 Flughafenbetreibern, 24 davon werden direkt von ExecuJet betrieben und erstrecken sich über Afrika, Asien, die Karibik, Europa, Lateinamerika Europa, Lateinamerika und den Nahen Osten. Sie bieten Abfertigungsdienste für die gehobene Geschäftsluftfahrt für Passagiere und Besatzungen an.





Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.