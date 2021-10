Luftfahrtbranche einig bei Klimazielen - Ende der Covid-Restriktionen für Reisende gefordert.

Luxair will CO2-neutral werden

Marco MENG

(MeM) - Auf der Jahreshauptversammlung der IATA (International Air Transport Association) letzte Woche haben die internationalen Fluggesellschaften, darunter auch Luxair, sich verpflichtet, bis 2050 nachhaltige Flüge zu gewährleisten.

„Dies stellt eine echte Herausforderung dar, der sich Luxair durch die schrittweise Reduzierung ihrer CO2-Emissionen stellen will”, teilte Luxair gestern mit. Ein internes Arbeitsteam wird bei Luxair eingesetzt, um den Aktionsplan zur Erreichung dieses Ziels zu definieren. Zwar ist es möglich CO2-neutralen Sprit zu tanken, allerdings ist das Angebot noch sehr gering und der Preis entsprechend hoch.

„Reisebeschränkungen aufheben“

Gleichzeitig schließt sich Luxair erneut mit der IATA zusammen, um die jeweiligen Regierungen aufzufordern, Regelungen zur Bewältigung der Risiken von Covid-19 einzuführen, sobald die Grenzen für den internationalen Reiseverkehr wieder geöffnet werden. Dazu gehört insbesondere die Lockerung der Reisebeschränkungen im Zusammenhang mit Covid-19 wie die Beseitigung von Hindernissen für geimpfte Reisende.

„Wir müssen lernen, mit dem Virus zu leben, denn das ist die einzige Lösung, die es uns ermöglicht, ein Mindestmaß an Normalität in unserem Alltag wiederzuerlangen“, unterstreicht Gilles Feith, CEO von Luxair, der an die Bedeutung der Impfung erinnert und fordert, dass denjenigen, die dies wünschen, im Flugzeug die Maske abnehmen dürfen, wie es bereits in Restaurants und Freizeiteinrichtungen der Fall ist.

