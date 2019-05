Auf Paul Helminger folgt Giovanni Giallombardo. Das teilt die nationale Fluggesellschaft am Montag mit.

Luxair: Wechsel an der Spitze des Verwaltungsrats

Mara BILO Auf Paul Helminger folgt Giovanni Giallombardo. Das teilt die nationale Fluggesellschaft am Montag mit.

"Im Anschluss an die Hauptversammlung der Aktionäre der Luxair S.A. am Montag wurde Giovanni Giallombardo auf Vorschlag des luxemburgischen Staates zum Präsidenten des Verwaltungsrates der Luxair S.A. ernannt", schreibt Luxair in einer Mitteilung. Damit folgt er auf Paul Helminger, "der aus persönlichen Gründen auf eine Mandatsverlängerung verzichtet hat."

Paul Helminger wurde im Mai 2012 zum Präsidenten des Verwaltungsrates ernannt und "hat einen wesentlichen Beitrag zur Entwicklung der Unternehmensstrukturen geleistet, und somit der Firma erlaubt, sich den Herausforderungen einer sich ständig verändernden Branche gewachsen zu sein", wie es weiter heißt. Helminger wurde deshalb bei der Hauptversammlung der Titel des Ehrenpräsidenten des Verwaltungsrates verliehen.

Vor seiner Ernennung zum Präsidenten war Giovanni Giallombardo seit 2016 Mitglied des Verwaltungsrates der Luxair S.A.. Giallombardo, der an der Universität Florenz in Wirtschafts- und Betriebswissenschaften studiert hat, hat seine Karriere 1984 im luxemburgischen Finanz- und Bankenwesen begonnen und wurde 2009 Geschäftsführer und Mitglied des Verwaltungsrates der UniCredit Luxemburg S.A.. Giallombardo sitzt auch im Verwaltungsrat von Essilor-Luxottica, einem weltweit führenden Unternehmen in der Optikbranche, das indirekt über die Holding Delfin Großaktionär der Luxair ist.