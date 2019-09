Die slowenische Fluggesellschaft, die unter anderem mit Luxair zusammenarbeitet, muss wegen Geldmangels den Flugbetrieb weiter ruhen lassen. Betroffen ist eine Luxair-Verbindung zwischen Saarbrücken und Berlin.

Luxair vor Problemen: Partnergesellschaft Adria Airways fliegt nicht

(mth/dpa) - Die in finanzielle Schwierigkeiten geratene slowenische Luftfahrtgesellschaft Adria Airways hat die vorläufige Einstellung ihres Flugbetriebs bis einschließlich Freitag verlängert. „Adria Airways führt weiterhin intensive Verhandlungen mit potenziellen neuen Eigentümern und größeren Kreditgebern und bleibt dem Ziel verpflichtet, eine positive Lösung für alle zu finden“, teilte das Unternehmen am Mittwoch auf seiner Webseite mit.

Luxair hat für die Flugverbindung zwischen Saarbrücken und Berlin - aus Kapazitätsgründen - von Adria Airways ein Flugzeug vom Typ CRJ-700 geleast, das auch von diesem "Grounding" betroffen ist. Ein Luxair-Sprecher erklärte am Dienstag, man sei dabei, Alternativlösungen auszuarbeiten. Leider habe man erst am späten Montagabend von dem Ausfall der Maschine erfahren. Dennoch versucht Luxair, die Unannehmlichkeiten für die Kunden so gering wie möglich zu halten.

Betroffene Kunden werden vor Ort betreut und können sich auf der Webseite von Luxair oder unter der Telefonnummer (00352) 2456-1 nach dem Status ihres Fluges erkundigen.

Die Luftfahrtgesellschaft hatte in der Nacht zum Dienstag überraschend bekannt gegeben, dass sie den Flugbetrieb wegen fehlender Geldmittel bis - wie es damals hieß - einschließlich Mittwoch einstellt. Inzwischen musste sie aber einige der Flugzeuge, die sie geleast hat, an die Eigentümer zurückgeben, was die Lage des Unternehmens zusätzlich erschwert.

Die slowenische Zivilluftfahrtbehörde CAA gab der Airline nach einer Anhörung am Mittwoch eine Woche Zeit, um ihre finanziellen Angelegenheiten zu ordnen. Andernfalls drohe der Entzug der Lizenz, berichtete die slowenische Nachrichtenagentur STA.

Adria Airways ist eine vergleichsweise kleine Fluggesellschaft mit rund 500 Mitarbeitern, die nach eigenen Angaben bis zum Wochenbeginn 20 Flugzeuge in der Flotte hat. Sie bedient vor allem Destinationen in Westeuropa und auf dem Balkan.

2016 wurde sie privatisiert und von der deutschen Finanzgruppe 4 K Invest erworben. Seitdem verkaufte sie alle ihre Flugzeuge und leaste sie zurück. Laut STA soll das Unternehmen dennoch Schulden in Höhe von 60 Millionen Euro haben.