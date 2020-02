Die luxemburgische Airline zieht zufrieden Bilanz über die operativen Ergebnisse 2019. Die Passagierzahl steigt weiter an, während das Frachtvolumen allerdings zurückgeht.

Luxair verzeichnet leichtes Passagierplus

(jt) - Die Zahl der Passagiere, die im Vorjahr mit Luxair geflogen sind, ist im Vorjahr nur leicht gestiegen. Insgesamt 2.148.098 Passagiere stiegen im Vorjahr in die Flugzeuge mit der Lackierung in den Nationalfarben ein – das sind nur 0,73 Prozent mehr als 2018. Von 2017 auf 2018 hatte Luxair noch ein Passagierplus von rund zehn Prozent verzeichnet.

Die nationale Airline ist für rund die Hälfte des Fluggastaufkommens am Flughafen Luxemburg verantwortlich. 2019 kamen 4,4 Millionen Passagiere in Findel an oder flogen von dort weg, ein Plus von neun Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die Handling- und Catering-Sparte Luxair Services, die 15 Fluggesellschaften in Findel als Kunden hat, profitiert davon.

Einen Rückgang gab es beim Frachtaufkommen: 2019 wurden bei Luxair Cargo 893.090 Tonnen an Transportgütern durchgeschleust, während es 2018 noch 956.938 Tonnen waren. 2020 dürfte das Volumen aufgrund des schwierigen Umfelds im Welthandel abermals zurückgehen, wie bereits im Dezember angekündigt wurde. Luxair Cargo fungiert am Findel für alle Airlines als Frachtabfertiger.

"Die in den Jahren 2017 und 2018 erzielten außergewöhnlichen Resultate wurden gedämpft", heißt es in einer Pressemitteilung von Luxair. Insgesamt habe man 2019 "zufriedenstellende operative Ergebnisse in einem schwierigen Umfeld erzielt".