Luxair streicht alle Flüge nach Italien

(jt/dpa) - Die Luxair wird vorerst nicht mehr nach Italien fliegen. Wie die luxemburgische Airline am Mittwoch auf Facebook mitteilt, werden bis einschließlich 3. April sämtliche Verbindungen nach Venedig, Mailand, Florenz und Rom gestrichen. Die vorerst letzten Flüge nach Mailand werden am 12. und 13. März stattfinden, Rom wird noch am 12. und 15. März bedient.

Kunden, die ein Flugticket mit Luxair nach Italien gebucht haben, bekommen den Preis rückerstattet, heißt es in der Mitteilung. Das Unternehmen hat infolge der Corona-Krise mit einem Buchungsrückgang und Flugstornierungen zu kämpfen. Auch am Mittwoch wurden mehrere Luxair-Flüge gecancelt: Betroffen waren die Strecken nach Mailand und Rom sowie nach Genf, München und Kopenhagen.

Bereits mehr als 10.000 Infizierte in Italien

Am Dienstag hatten auch die Billigflieger Ryanair und Easyjet ihr komplettes Flugprogramm nach Italien gestrichen. Die vorerst letzten internationalen Flüge von und nach Italien sollen am Freitagabend abgewickelt werden. Beide Maßnahmen gelten zunächst bis zum 8. April, dem Mittwoch vor Ostern. Ryanair begründete den Einschnitt mit dem Beschluss der italienischen Regierung, das gesamte Land zur Sperrzone zu erklären. Das Land ist stark vom Coronavirus Sars-CoV-2 betroffen. Infolge der Epidemie sind in Italien 631 Menschen gestorben. Die Gesamtzahl der gemeldeten Infizierten übersprang am Dienstag die 10.000er-Marke.

Easyjet kündigte an, es werde eine Reihe von Notfall-Flügen geben für Passagiere, die aus wichtigen Gründen von oder nach Italien reisen müssten. Auch bei British Airways und Lufthansa fallen viele Flüge nach Italien aus.