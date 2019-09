Wegen Problemen bei Adria Airways fallen bis Donnerstag die Luxair-Flugverbindungen zwischen Saarbrücken und Berlin aus.

Luxair: Saarbrücken-Berlin fällt für zwei Tage aus

Teddy JAANS Wegen Problemen bei Adria Airways fallen bis Donnerstag die Luxair-Flugverbindungen zwischen Saarbrücken und Berlin aus.

Die Luxair-Flüge zwischen der saarländischen Hauptstadt Saarbrücken und Berlin fallen - vorerst für 48 Stunden - aus. Dies teilt die Fluggesellschaft am Dienstagmorgen mit. Betroffen sind drei tägliche Verbindungen. Die Direktflüge zwischen Luxemburg sind nicht betroffen und werden regulär ausgeführt.

Grund sind finanzielle Engpässe bei Adria Airways. Die Maschinen der slowenischen Fluggesellschaft sind seit dem späten Montagabend und bis Mittwoch am Boden, weil das Geld fehlt, den regulären Flugbetrieb aufrecht zu erhalten.

Luxair hat für die Flugverbindung zwischen Saarbrücken und Berlin - aus Kapazitätsgründen - von Adria Airways ein Flugzeug vom Typ CRJ-700 geleast, das auch von diesem "Grounding" betroffen ist.

Ein Luxair-Sprecher erklärte am Dienstag, man sei dabei, Alternativlösungen auszuarbeiten. Leider habe man erst am späten Montagabend von dem Ausfall der Maschine erfahren. Dennoch versucht Luxair, die Unannehmlichkeiten für die Kunden so gering wie möglich zu halten.

Betroffene Kunden werden vor Ort betreut und können sich auf der Webseite von Luxair oder unter der Telefonnummer (00352) 2456-1 nach dem Status ihres Fluges erkundigen.