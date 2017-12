(mbb) - Luxair hat am Montag eine zusätzliche Verbindung zum Flughafen Linate in Italien angekündigt. Dank einer Vereinbarung mit Alitalia wird die luxemburgische Fluggesellschaft nun die Möglichkeit anbieten, zum Stadtflughafen Linate in Milan zu fliegen.



Die neue Verbindung soll die schon bestehende Flugstrecke zum internationalen Flughafen Mailand-Malpensa ergänzen, so die Pressemitteilung. Die Anzahl der Verbindungen zwischen Luxemburg und Mailand steigt somit auf 30 Flüge wöchentlich. „Wir hatten den Flughafen schon länger ins Auge gefasst“, berichtete ein Sprecher der Fluggesellschaft. „Linate ist ein Stadtflughafen, wie der „London City Aiport“, was natürlich sehr praktisch für unsere Kunden ist.“



Die Distanz zwischen Linate und Milan ist in etwa 15 Minuten zurückzulegen. Laut Pressemitteilung können die Flüge nach Malpensa und Linate auch kombiniert werden. Der Sprecher von Luxair sagte, dass der Einstiegspreis der Verbindung Luxemburg-Malpensa 79 Euro und der Einstiegspreis der Verbindung Luxemburg-Linate 99 Euro beträgt. „Wenn die Flüge kombiniert sind, dann wird ein Durchschnittspreis entstehen.“