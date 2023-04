Kosten bereitet vor allem die Beseitigung von Mängeln an den Rümpfen der 737-Reihe. Exemplare des Modells sind auch für Luxemburg in Auftrag.

Luftfahrt

Luxair-Lieferant Boeing kommt nicht aus den roten Zahlen

Arlington (dpa/he) - Der US-Flugzeugbauer Boeing startet mit einem weiteren Quartalsverlust ins Jahr. Nach vier Verlustjahren in Folge stand im ersten Quartal 2023 ein Fehlbetrag von 425 Millionen US-Dollar (386 Millionen Euro) zu Buche, wie der Rivale des weltgrößten Flugzeugherstellers Airbus am Mittwoch in Arlington mitteilte.



Zwar wuchs der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 28 Prozent auf 17,9 Milliarden Dollar, und der Verlust ging um rund zwei Drittel zurück. Zudem verbrannte Boeing weniger Barmittel als von Analysten erwartet. Doch Probleme mit wichtigen Flugzeugtypen machen dem Hersteller weiter zu schaffen. Am Finanzmarkt kam der überraschend geringe Barmittelabfluss gut an: Die Boeing-Aktie legte im vorbörslichen US-Handel zu.

Qualitätsprobleme belasten das Geschäft

Sowohl im Geschäft mit Verkehrsflugzeugen als auch in der Rüstungs- und Raumfahrtsparte schrieb Boeing erneut rote Zahlen. Während der Konzern den operativen Verlust bei Passagier- und Frachtjets teilweise mit Sonderbelastungen sowie mit Entwicklungskosten erklärte, verbuchte er wegen Qualitätsproblemen bei den Tankflugzeugen für die US-Luftwaffe eine Belastung von 245 Millionen Dollar vor Steuern.

Zudem muss Boeing wegen Mängeln an den Rümpfen der Mittelstreckenjets der 737-Reihe Nachbesserungen vornehmen. Dies dürfte die Produktion und die Auslieferungen vorerst bremsen, hieß es. Im Gesamtjahr will der Hersteller aber weiterhin 400 bis 450 Jets der Reihe ausliefern. Ab 2026 sollen dann auch zwei eigens für Luxair produzierte Exemplare im Großherzogtum eintreffen.

