Nach der erfolgreichen Zusammenarbeit im vergangenen Sommer wird Luxair die Kooperation mit German Airways im kommenden Jahr noch weiter ausbauen.

Embraer E190

Luxair least 2023 einen zweiten German Airways-Jet

Dustin MERTES Nach der erfolgreichen Zusammenarbeit im vergangenen Sommer wird Luxair die Kooperation mit German Airways im kommenden Jahr noch weiter ausbauen.

Luxair und German Airways haben bekannt gegeben, ihre Zusammenarbeit bis zum November 2023 zu verlängern und sie für den kommenden Sommerflugplan auszuweiten. Das teilten beide Fluggesellschaften in einer Pressemitteilung mit.

Konkret umfasst die Kooperation die weitere Nutzung einer bereits in diesem Sommer von German Airways geleasten Embraer E190 mit der Kennung D-ACJJ, sowie wie die Nutzung eines zusätzlichen Flugzeugs desselben Typs ab dem 23. März 2023, welches helfen soll, die Passagierspitzen in den Sommermonaten abzufangen. Beide Maschinen werden in Luxair-Lackierung unterwegs sein.

Luxair erweitert Flotte mit geleastem Jet Aufgrund der steigenden Nachfrage will die Fluggesellschaft die Flotte erweitern: Ab Mitte Mai gehört eine Embraer 190 dazu.

„Die Partnerschaft mit German Airways hat es Luxair erlaubt, den unerwartet starken Nachfrageanstieg zu Beginn des Sommers zu bewältigen“, kommentierte Luxair-CEO Gilles Feith. „In einem sehr herausfordernden Jahr für die Europäische Luftfahrt hat sich Luxair bewiesen und blickt zuversichtlich in ein nicht minder herausforderndes Jahr 2023.“

Die Embraer E190 positioniert sich mit 100 Sitzplätzen genau zwischen den kleineren Turboprop-Flugzeugen vom Typ De Havilland DHC-8-400 und den größeren zweistrahligen Boeing 737 in der Luxair-Flotte.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.