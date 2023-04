Die Bestellung vom Frühjahr wird damit auf vier Flugzeuge erhöht. Zudem sollen bis Sommer zwei weitere baugleiche Leasing-Flieger folgen.

Luxair kauft noch zwei weitere Boeing 737-8

(he) - Der Verwaltungsrat von Luxair hat am Freitag nach seiner Sitzung den Kauf von zwei weiteren Boeing 737-8 bestätigt. „Diese Flugzeuge werden die beiden im März 2023 gekauften Boeing 737-8 ergänzen, wodurch sich die Gesamtzahl der Festbestellungen von Luxair für Boeing 737-8 auf vier erhöht“, so das Unternehmen in einer Pressemitteilung.

Streckennetz soll erweitert werden

Darüber hinaus hat Luxair im Rahmen eines Leasingvertrags eine sofortige Flottenerweiterung durch zwei weitere Boeing 737-8 gesichert. Diese sollen in der kommenden Sommersaison ihren Dienst aufnehmen und bis 2027 im Einsatz sein. Alle diese Flugzeuge werden von Luxair-Crews betrieben.

Die Boeing 737-8 verfügt laut Luxair über eine geräumige Kabine, verbesserten Sitzkomfort, einen größeren Sitzabstand und größere Gepäckfächer, um mehr Handgepäck aufnehmen zu können. Die Anschaffung der Flugzeuge helfe dabei, das Streckennetz zu erweitern, so das Unternehmen.

Verkaufsschlager mit tragischer Historie

Der Mittelstreckenjet, auch bekannt als 737 Max, ist das meistgefragte Modell des US-Flugzeugbauers, hatte allerdings in den vergangenen Jahren mit gravierenden Problemen zu kämpfen. Ein Flugzeug dieses Typs war im März 2019 nach zwei Abstürzen mit insgesamt 346 Toten aus dem Verkehr gezogen worden.

Als Hauptursache der Unglücke galt ein fehlerhaftes Steuerungsprogramm. Boeing hatte die Probleme eigentlich bereits nach dem ersten Absturz beheben wollen. Doch es traten wiederholt weitere Mängel auf, sodass es letztlich rund 20 Monate dauerte, bis die US-Luftfahrtbehörde das Flugverbot für die USA Mitte November aufhob. Im Januar 2021 zog dann auch die europäische Luftfahrtbehörde nach.



