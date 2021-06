MIt einem speziellen Design will die Luxemburger Fluggesellschaft ein Zeichen für Toleranz setzen.

Luxair fliegt in den Regenbogen-Farben

(MeM) - In Anlehnung an den Pride-Monat vereinen Luxair und der Verein Rosa Lëtzebuerg ihre Stimmen, um eine Botschaft zum gleichberechtigten Zusammenleben in ganz Europa zu vermitteln.

Zum 1. Juni überrascht Luxair mit der Enthüllung der neuen Sonderlackierung eines De Havilland Q400-Flugzeugs in den Farben des Regenbogens.

In Zusammenarbeit mit der luxemburgischen Vereinigung „Rosa Lëtzebuerg“ entworfen, die sich seit 1996 aktiv für die Rechte der LGBTIQ+-Community einsetzt, trägt die Maschine im „Pride-Monat“ das bunte Kolorit.

Damit wolle Luxair die Botschaft der Inklusion in ganz Europa verbreiten, teilt die Luftfahrtgesellschaft mit. Die Regenbogen-Maschine mit dem Kürzel LX-LQC absolvierte am Dienstag ihren Erstflug nach Ibiza.

„Die Gestaltung der Lackierung ist nur der sichtbarste Teil einer Partnerschaft, die darauf abzielt, das Bewusstsein für dieses Thema zu schärfen“, so Luxair. Der erste Schritt dieser Zusammenarbeit bestand in der Organisation von internen Seminaren, um die Mitarbeiter von Luxair zu sensibilisieren, Faktoren von Diskriminierung zu erkennen und dagegen vorzugehen. „In der Tat möchte Luxair durch diese Partnerschaft sowohl intern mit seinen Mitarbeitern als auch extern eine integrativere und einladendere Kultur weiterentwickeln.“

„Inklusion ist daher ein grundlegender Wert, der geschützt und gefördert werden muss.“ Die Botschaft sei, jeden dazu zu ermutigen, seine wahre Persönlichkeit auszudrücken und seine Identität frei zu leben.

Der Verein Rosa Lëtzebuerg asbl setzt sich für LGBTIQ-Personen ein (lesbische, schwule, bisexuelle und transidentifizierte Menschen). Luxair-Chef Gilles Feith erklärt: „Mit unserer Q400 LX-LQC geben wir dieser luxemburgischen Vereinigung und der Luxembourg Pride Week Sichtbarkeit. Dank dieser neuen Lackierung wird Luxair die Bedeutung der Inklusion, die ein grundlegender Wert unserer Gesellschaft ist, in den von der Q400 angeflogenen Destinationen und weit darüber hinaus verbreiten.“

Mitarbeiter, Kunden, Partner und Lieferanten von Luxair seien eingeladen, ihre Herzen und Köpfe zu öffnen und authentisch zu sein. „Ich glaube an Vielfalt, Gleichberechtigung und Inklusion“, so Feith. „So akzeptiert zu werden, wie wir sind, sollte niemals kompliziert sein.“

