Luxair: ein letzter Flug am Montag

Am Montag wird der Passagierverkehr am Luxemburger Flughafen eingestellt. Die meisten Airlines in Europa, für die nun eine schwere Zeit beginnt, fliegen nicht mehr.

Die letzten der 2.900 Passagiere von LuxairTours, die letzte Woche noch in ihren Reisezielen waren, hat die Luxair am Samstagabend zurückgeholt. Jetzt werden noch am Montag mit einem letzten Flug Airline-Passagiere aus dem Ausland zurück nach Luxemburg geholt, sagt Luxair-Chef Adrien Ney im „Wort“-Interview.

Die Gesellschaft bittet ihre Kunden um Verständnis, dass nicht allen Nachfragen unverzüglich nachgekommen werden kann. Das Callcenter habe man aufgestockt und auch die Internetseite aktualisiert, wo alle Formulare zum Runterladen verfügbar sind, erklärt Luxair.

Die Zeit ohne Flugbetrieb will Luxair nun nicht nur mit Abwarten verbringen. „Wir bereiten uns vor für die Zeit nach der Krise“, so Ney.